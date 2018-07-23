Московская судья получила квартиру в доме для очередников на особых условиях после решения в пользу мэрии
Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, фамилия Айгуль Шайхутдиновой фигурирует в Росреестре в числе собственников квартиры в доме комфорт-класса в центре Москвы. В него должны расселять очередников. Кадастровая стоимость квартиры составляет почти 13 миллионов рублей. Судья с такими же паспортными данными работает в Никулинском районном суде. Как отмечает телеканал, за месяц до покупки Шайхутдинова удовлетворила иск в пользу компании, которая принадлежит департаменту строительства Москвы. Комментариев самой Шайхутдиновой пока получить не удалось.
Комментарии7
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vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 22:41
А что, прикажете дальше с простолюдинами в вонючей коммуналке мыкаться госпоже Айгуль
asokol 23 июля 2018 | 22:43
А если бы бедная судья Шайхуйдинова не согласилась бы взять эту жалкую халупу, через неделю в ней была бы база НАТО.
novyrusich 23 июля 2018 | 22:42
Ну и что, что это явный и очевидный подкуп и плата за "правильный приговор".
Это Раша, воруют все.
Интересно что это за "очередники", которым предназначены квартиры комфорт-класса в центре Москвы.
karachenkov1 23 июля 2018 | 22:42
ничего нового )
ura_123 23 июля 2018 | 22:53
Реновация йопта...
fresh_breeze 23 июля 2018 | 22:56
"Судья с такими же паспортными данными работает в Никулинском районном суде."
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Да, не хорошая история БЫЛА БЫ, сообщи об этом не "Дождь" и ему подобные источники, а кто-то вызывающий доверие.
viktorova 23 июля 2018 | 23:02
Это квартира сама спровоцировала Шайхутдинову получить её.