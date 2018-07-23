Московская судья получила квартиру в доме для очередников на особых условиях после решения в пользу мэрии

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники, фамилия Айгуль Шайхутдиновой фигурирует в Росреестре в числе собственников квартиры в доме комфорт-класса в центре Москвы. В него должны расселять очередников. Кадастровая стоимость квартиры составляет почти 13 миллионов рублей. Судья с такими же паспортными данными работает в Никулинском районном суде. Как отмечает телеканал, за месяц до покупки Шайхутдинова удовлетворила иск в пользу компании, которая принадлежит департаменту строительства Москвы. Комментариев самой Шайхутдиновой пока получить не удалось.