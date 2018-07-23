Шиитские повстанцы в Йемене просят Владимира Путина вмешаться и положить конец гражданской войне в стране

Руководство хуситов призывает российского президента использовать свое международное влияние и прекратить агрессию против Йемена со стороны Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Обращение руководства повстанцев распространило йеменское информагентство САБА. В Йемене уже 4 года идет гражданская война.