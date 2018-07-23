Шиитские повстанцы в Йемене просят Владимира Путина вмешаться и положить конец гражданской войне в стране
Руководство хуситов призывает российского президента использовать свое международное влияние и прекратить агрессию против Йемена со стороны Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Обращение руководства повстанцев распространило йеменское информагентство САБА. В Йемене уже 4 года идет гражданская война.
Комментарии20
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mozhem_povtorit 23 июля 2018 | 22:40
Нужно помочь братскому народу!
uhovostro 23 июля 2018 | 22:48
mozhem_povtorit: Правильно! Необходимо послать туда казаков, трактористов и шахтёров, которые быстро укоротят фашиствующих в братском Йемене жидосаудитов и жидоэмиратов!..
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июля 2018 | 22:55
uhovostro: Бля-я-я......Простынь белая есть....Завернуться и ползти?
asokol 23 июля 2018 | 23:02
Как щас помню, в одна тыща девятьсяот тридцать девятом году народное правительство братской Финляндии во главе с т.Куусиненом попросило т.Сталина помочь финским трудящимся защититься от жидобелофинских эксплуататоров. И тут случайно жидобелофины обстреляли мирные совецкие территории.
И чехи о том же просили в 1968 году. И разве откажешь братьям?
varlam59 23 июля 2018 | 23:11
asokol: "Финляндии...чехи...
======
С демократическими бомбами ваших американских хозяев не сравнить.
asokol 23 июля 2018 | 23:29
varlam59:
Еще разок взять за щеку с проглотом хочешь?
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июля 2018 | 23:21
asokol: А я вот в сортах исламистов не особо разбираюся....А Вот кого на Сев. Кавказе убивают? А в Сирии Плешивая крыска кого убивает? Я как-то , в ентой исламисткой политике, заплутал? Мы-то, россияне, за кого? За шиитов? Иль за алавитов? Иль за суннитов? Или , может быть, Рамзан-то связи налаживает, вообще-за ваххабитов?
agamasat 23 июля 2018 | 22:40
После вмешательства россии воссияет новый остров Свободы, или что там у нас лучше всего получалось?) Надо пробить, кто там обратился к путену - наверняка представители "русского мира".)
oneoretwo 23 июля 2018 | 22:46
...ну, что же, пусть собирает свою озерную бригаду и - вперед, на помощь, а у страны, как видится, совсем другие планы на вечер...
salut__521 23 июля 2018 | 22:50
Помоги-помоги, фюрер. Давненько никому новенькому не помогали. Больше ада.
Шиит-йеменец и путриот-россиянин - братья навек!
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июля 2018 | 23:01
salut__521: Интересно, а среди них, у Йеменских шиитов, шахтеры и трактористы есть? А могут ли они закупаться в "россиянском военторге"? Или , в пустыне , найдут и отремонтируют танки, системы залпового огня и , Боже упаси, "Буки"? А на пенсию, если плешивому безумцу, кто-нибудь в голову наблюёт-во сколько уходить? Лет в 105-ть?
varlam59 23 июля 2018 | 23:20
salut__521: Ад, это дело рук США. Ливийцы и иракцы подтвердят. А Россию как видите, оценивают по-другому. Потому и просят помощи.
curious69_ 23 июля 2018 | 22:51
Путин защитник всех слабых ,угнетённых и умалишённых во всём мире.... Вообщем СУПЕР СУПЕР РАДЖ
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 23 июля 2018 | 23:09
curious69_: Путин-защитник всех террористов. Чего "Акадэмик" стоит....
vilingrad 23 июля 2018 | 22:53
Этот положит...конец... войне и на самих шиитов...
amebix 23 июля 2018 | 22:55
А у них нефть есть? газ есть? ну и вообще какой на этом можно выстроить бизнес? щя АП и Роснефть прикинут чё к чему и может отправят казачий моб и чечен пехоту, если выгодой запахнет
jetsam 23 июля 2018 | 22:55
нех-нах.
никогда.
пусть сначала признают крым и осетию. и иран в сирии.
* небось это наше фсб вбросило. сирия-2, севпоток-3 карлос-4.0....
inspector15 23 июля 2018 | 22:58
Срочно!!! Колонны с гуманитарной помощью! И деньгами помочь, деньгами! Пока колонны фашистосаудитов не пришли к нам, в наши мирно спящие города...
varlam59 23 июля 2018 | 23:16
Россия помогла сирийской армии и уже очищена от бандитов 90% территории Сирии. А что происходило до прихода наших ВКС? Обратный процесс. Неудивительно, что и в Йемене хотят такой же помощи. А чем занимаются американцы? Разрушают страны и плодят террористов.
sempai 23 июля 2018 | 23:30
Сегодня после ожидания в течение 2.5 часов Скорой помощи к тяжело пострадавшему на дачном участке в Подмосковье...на вопрос: почему так долго??? Ответ: нет бригад ...Обращайтесь к Путину...