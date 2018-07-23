«Роснефть» подала иск на 89 млрд. рублей к участникам проекта «Сахалин-1»

Как следует из определения суда, компания требует взыскать средства за «неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами». Как добавляет ТАСС, претензии могут быть связаны с перетоками нефти и конденсата между Северной оконечностью месторождения Чайво, разработку которого ведет НК, и месторождением Чайво консорциума «Сахалина — 1». В свою очередь один из ответчиков, структура американской ExxonMobil, не согласна с претензиями и будет принимать меры для защиты прав членов консорциума, передает РИА Новости.