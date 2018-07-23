«Роснефть» подала иск на 89 млрд. рублей к участникам проекта «Сахалин-1»
Как следует из определения суда, компания требует взыскать средства за «неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами». Как добавляет ТАСС, претензии могут быть связаны с перетоками нефти и конденсата между Северной оконечностью месторождения Чайво, разработку которого ведет НК, и месторождением Чайво консорциума «Сахалина — 1». В свою очередь один из ответчиков, структура американской ExxonMobil, не согласна с претензиями и будет принимать меры для защиты прав членов консорциума, передает РИА Новости.
Комментарии6
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archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 22:40
вот и заключай договоры с бандитами из "роснефти", "газпрома" и прочими членами ОПГ "Озеро"
в данном случае согласен с покойным М.Задорновым
"ну, америкосы!.. ну, тупые!.."
merelymy 23 июля 2018 | 22:50
Опять протекло, а корзиночка с колбаской на запасном пути.
А голыми на столах танцевать не будете?
Тогда наливай.
ura_123 23 июля 2018 | 22:58
merelymy: "Золотой телёнок"(с! монолог Казлевича.
;-)
novyrusich 23 июля 2018 | 23:11
merelymy: В России Сечин выиграет непременно.
Но тут важно по какому праву договор был заключен.
ura_123 23 июля 2018 | 22:56
Сечин жжёт напалмом)))
oneoretwo 23 июля 2018 | 23:00
...пытаются обглодать до чего еще могут дотянуться...