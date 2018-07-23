Магазин «Плеер.ру» приостановил работу после сообщений об обысках в московском офисе
При этом он никак не оповестил об этом своих клиентов, — сказали телеканалу РБК покупатели.
Обыски в магазине Плеер.ру могут быть связаны с претензиями налоговой службы. Как сообщается на сайте ФНС, вместе с ФСБ ведомство пресекло незаконную деятельность интернет-магазина электроники. Название магазина не приводится, однако говорится, что он не применял новый тип контрольно-кассовой техники, хотя по закону должен был сделать это в начале месяца. Магазин также не платил налоги.
Комментарии2
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r88w556xl4 23 июля 2018 | 22:47
Довольно мутная контора. Раньше были с ней скандалы по гарантийным претензиям.
vlad_sabbath 23 июля 2018 | 22:57
Очередной фсб-шный погром бизнеса в РФ.. Тото еще будет..