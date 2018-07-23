Один ребенок погиб при обрушении железобетонных плит в неэксплуатируемом здании в Самарской области
Один ребенок погиб, еще четверо пострадали при обрушении железобетонных плит в неэксплуатируемом здании в Самарской области. Как рассказали РИА Новости представители экстренных служб региона, трое госпитализированы, еще одному медицинская помощь оказана на месте. Тело погибшего извлекли из-под завала. Обстоятельства ЧП выясняются.
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