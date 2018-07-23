Избитому в ярославской колонии заключенному обеспечат безопасность

Первый замдиректора федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый дал соответствующие указания. Сегодня Рудый вместе с главой Совета при президенте по правам человека Михаилом Федотовым посетили исправительное учреждение. Они встретились с пострадавшим, Евгением Макаровым. Также Рудый утверждал, что заключенный подвергшийся согласно обнародованной видеозаписи пыткам, допустил более 130 нарушений и пытался спровоцировать сотрудников колонии.