Избитому в ярославской колонии заключенному обеспечат безопасность
Первый замдиректора федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый дал соответствующие указания. Сегодня Рудый вместе с главой Совета при президенте по правам человека Михаилом Федотовым посетили исправительное учреждение. Они встретились с пострадавшим, Евгением Макаровым. Также Рудый утверждал, что заключенный подвергшийся согласно обнародованной видеозаписи пыткам, допустил более 130 нарушений и пытался спровоцировать сотрудников колонии.
Комментарии15
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sborisych 23 июля 2018 | 22:44
Избитому в ярославской колонии заключенному обеспечат безопасность
Первый замдиректора федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый дал соответствующие указания..
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Это, казалось бы, вертикалька работает- сверху цыкнули- и нормулёк..
Ан ведь нет- этот же пиНжак в погонах- дальше талдычит про то, что "заключенный подвергшийся "согласно обнародованной видеозаписи"(?!?) пыткам, допустил более 130 нарушений и пытался спровоцировать сотрудников колонии". Чем даёт понять всем проТчим вертухаям- не сЦсыте, мы вас не бросим.. А ведь и тут врёт- бросят, и глазом не моргнут...
vikwlad 23 июля 2018 | 23:10
"...заключенный подвергшийся согласно обнародованной видеозаписи пыткам, допустил более 130 нарушений"
Это со слов вертухаев? Доказательства есть?
y_y_y 23 июля 2018 | 23:19
vikwlad:
//Доказательства есть//
В том то и дело, что это не важно.
Хоть сколько бы он нарушений не допустил, какие бы железные доказательства ни были все равно сотрудники ФСИН ОБЯЗАНЫ действовать в рамках закона.
sborisych 23 июля 2018 | 23:20
vikwlad:
Да эти сЦсуки понапишут- понашьют.. С них станется.. Оскорбил- дескать- взглядом, ну мы его и отмудохали..
prusol 23 июля 2018 | 22:44
И Рудый решил, что "провокации" - это повод и основание для пыток и издевательств? Почему он ещё не уволен и не отправлен к чёртовой бабушке?
nestor199 23 июля 2018 | 22:54
prusol: А с чего Вы взяли, что Рудый решил, "что "провокации" - это повод и основание для пыток и издевательств?"
Уволить и отправить к чертовой бабушке? А может быть стоит провести полноценное служебное расследование, по его итогам возбудить уголовное дело и по решению суда посадить Рудыя лет на пять?
vikwlad 23 июля 2018 | 23:12
prusol: "Почему он ещё не уволен и не отправлен к чёртовой бабушке?"
Я б его на нары отправил.
prusol 23 июля 2018 | 23:16
vikwlad: Это обязательно, но первый шаг - это немедленное увольнение.
jetsam 23 июля 2018 | 22:49
@обеспечат безопасность@
не смешите мои искандеры...
вы по закону обязаны БЫЛИ обеспечить безопасность ВСЕМ
на протяжении отбывания сроков....
а он у вас "спровоцировал" и вы "обеспечите"... ща прям...
* да все эти вбросы - только от пенсий отвлечь.
согласны уже и фсин слить и вертухаям надавать,
лишь бы мужик у телеэкрана пиво пил, а не на митинги ходил...
давай-те уж честно.
viktorova 23 июля 2018 | 22:56
У рудого когнитивный диссонанс. Защищать «злостного нарушителя» и «провокатора» - и обеспечивать его безопасность - это уже чересчур.
Да ещё и «некие силы» вмешиваются....
ату его, ату!
dedctolet 23 июля 2018 | 22:57
150 нарушений?Хотите этим сказать,поделом ему?
sborisych 23 июля 2018 | 23:04
dedctolet:
Не взывайте к нему- он такой же, как и те, что били..
prusol 23 июля 2018 | 23:00
А Рудый забыл о том, что он был обязан всегда обеспечивать безопасность всем заключённым, а не только одному и то только после пыток? В его ведомстве происходят выходящие за рамки законных и человеческих норм события, а он двух слов связать не может грамотно и профессионально. И если первый зам. ведомства такой неподготовленный, то что он может контролировать и "обеспечивать" в принципе?
ihtamnet 23 июля 2018 | 23:04
Могу себе представить, какие нарушения считаются нарушениями на зоне.
dwon 23 июля 2018 | 23:31
Рудой обеспечит безопасность? Который по сути оправдал садистов.