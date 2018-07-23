Знаменитый американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован на полтора года за нарушение антидопинговых правил
Лохте имел неосторожность опубликовать в сети фотографию, на которой ему делают внутривенную инъекцию, что стало поводом для расследования американского анти-допингового агентства. Оно показало, что Лохте вводил разрешенное вещество, но в течении 12 часов его объемы превысили 100 миллилитров, что без терапевтического исключения становится нарушением, что и повлекло за собой дисквалификацию на восемнадцать месяцев, которое будет отсчитываться с 24 мая этого года. Лохте – шестикратный олимпийский чемпион. Восемнадцать раз он становился чемпионом мира и 21 раз выигрывал это звание на чемпионатах, которые проводятся на короткой воде, то есть в 25-метровых бассейнах. Свою первую золоту олимпийскую медаль тридцатитрехлетний Лохте выиграл 14 лет назад в Афинах
Срок дисквалификации Лохте закончится до Олимпийских Игр 2020 года в Токио.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
stal26 23 июля 2018 | 22:29
А медальки забрать? Почему не навсегда дисквалифицировали? Или так поступать можно только с нашими?
jetsam 23 июля 2018 | 22:37
stal26: а прочитать не судьба? " расследования американского анти-допингового агентства."
медальки-то ему не американцы выдавали. вышестоящие. и нарушил-то он 24 мая этого года,
а не до...
* иногда очень полезно прочитать все несколько строк новости. для понимания.
lushak 23 июля 2018 | 23:05
jetsam: Да-да-да.
Никогда не нарушал, а 24 мая этого года нарушил))))
estamp 23 июля 2018 | 23:06
jetsam: Хм... а где в заметке сказано, что он нарушил 24 мая?
jetsam 23 июля 2018 | 22:29
во как.
@ вводил разрешенное вещество, но в течении 12 часов
его объемы превысили 100 миллилитров,
что без терапевтического исключения становится нарушением,@
а у нас - послал бы нафиг, как роднина - хакнули мой инст и банан мне прифотошопили!
хотя - у нас бы и не спросили бы - мало чего ты там себе колешь....