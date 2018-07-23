Знаменитый американский пловец Райан Лохте дисквалифицирован на полтора года за нарушение антидопинговых правил

Лохте имел неосторожность опубликовать в сети фотографию, на которой ему делают внутривенную инъекцию, что стало поводом для расследования американского анти-допингового агентства. Оно показало, что Лохте вводил разрешенное вещество, но в течении 12 часов его объемы превысили 100 миллилитров, что без терапевтического исключения становится нарушением, что и повлекло за собой дисквалификацию на восемнадцать месяцев, которое будет отсчитываться с 24 мая этого года. Лохте – шестикратный олимпийский чемпион. Восемнадцать раз он становился чемпионом мира и 21 раз выигрывал это звание на чемпионатах, которые проводятся на короткой воде, то есть в 25-метровых бассейнах. Свою первую золоту олимпийскую медаль тридцатитрехлетний Лохте выиграл 14 лет назад в Афинах

Срок дисквалификации Лохте закончится до Олимпийских Игр 2020 года в Токио.