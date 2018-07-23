В 2015 году Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер сфотографировался на VIP приеме с Марией Бутиной и экс-сенатором, ныне зампредом ЦБ Александром Торшиным. Через несколько дней политическая организация Уокера Наше Американское Возрождение получила взнос на $250 тыс от американской компании Access Industries олигарха Леонарда Блаватника, уроженца СССР и ныне гражданина США и подданного Великобритании.

Через несколько месяцев Access Industries сделала взнос в $1.5 млн уже в президентскую кампанию Скотта Уокера, который выдвигался на прошедших выборах от республиканской партии.

Леонард Блаватник сделал свое основное состояние — сейчас это около 20 млрд дол, на металлургическом бизнесе в 90е со своим ближайшим бизнес партнером Виктором Вексельбергом.

В прошлом году выяснилось, что Блаватник сделал взнос $1 млн в инаугурационный штаб Трампа (как и дочерний фонд компании Ренова Вексельберга). Эти взносы стали частью расследования Боба Мюллера.

Что касается штата Висконсин, политический штаб губернатора которого финансировал Блаватник, то этот штат стал одним из трех, решивших своими неожиданными результатами судьбу выборов предизента США в 2016 году.

Также значительный вклад в победу Трампа внесли штаты Пенсильвания и Мичиган.