В американской политике обнаружен новый российский финансовый след — при участии Марии Бутиной и Александра Торшина
В 2015 году Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер сфотографировался на VIP приеме с Марией Бутиной и экс-сенатором, ныне зампредом ЦБ Александром Торшиным. Через несколько дней политическая организация Уокера Наше Американское Возрождение получила взнос на $250 тыс от американской компании Access Industries олигарха Леонарда Блаватника, уроженца СССР и ныне гражданина США и подданного Великобритании.
Через несколько месяцев Access Industries сделала взнос в $1.5 млн уже в президентскую кампанию Скотта Уокера, который выдвигался на прошедших выборах от республиканской партии.
Леонард Блаватник сделал свое основное состояние — сейчас это около 20 млрд дол, на металлургическом бизнесе в 90е со своим ближайшим бизнес партнером Виктором Вексельбергом.
В прошлом году выяснилось, что Блаватник сделал взнос $1 млн в инаугурационный штаб Трампа (как и дочерний фонд компании Ренова Вексельберга). Эти взносы стали частью расследования Боба Мюллера.
Что касается штата Висконсин, политический штаб губернатора которого финансировал Блаватник, то этот штат стал одним из трех, решивших своими неожиданными результатами судьбу выборов предизента США в 2016 году.
Также значительный вклад в победу Трампа внесли штаты Пенсильвания и Мичиган.
Комментарии20
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glotov 23 июля 2018 | 22:11
Америка бредит.
ura_russians 23 июля 2018 | 22:14
Оплот демократии продажен как бандеростан
liliputin_fashist 23 июля 2018 | 22:20
ura_russians: Что, вата, сжимается вокруг русского гитлера петелька?)))))))))
ura_russians 23 июля 2018 | 22:55
liliputin_fashist: сжимается вокруг русского гитлера петелька?)))))))))
—-
????
это кто такой?
из порося гитлер как из говна пуля, да и когда он русским стал?
и с чего это у тебя Путин в ермолке?
ты думаешь, что в России как в Бандеростане Коломойские Гройсманы Корбаны правят ???
honduras_na_colyme 23 июля 2018 | 22:43
ura_russians: //Оплот демократии продажен как бандеростан//
Репоед, ты ещё тyпee, хотя там казалось бы куда уже дальше.
Окончание -стан тюркского происхождения и применяется только в азиатских странах и территориях: Туркменистан, Узбекистан, Татарстан, Башкортостан.
Украина страна исключительно европейская, и даже географический центр этой части света находится на территории Украины.
Так что не надо свой многовековой геморрой на чужие здоровые задницы вешать.
Запомни, удило: дефицит образования и эрудиции не восполняется избытком путриотизма.
И да, санитар леса, с каких это пор Трамп и его камарилья оплот демократии?
Уже дошло или ещё добавить?
ura_russians 23 июля 2018 | 23:03
honduras_na_colyme: Репоед, ты ещё тyпee, хотя там казалось бы куда уже дальше.
—-
Калоед, тебе ли судить ???
Если для тебя скачки на майдане ведут в Еропу, то тебе ли судить обо мне?
honduras_na_colyme 23 июля 2018 | 22:43
ura_russians: //Оплот демократии продажен как бандеростан//
Репоед, ты ещё тyпee, хотя там казалось бы куда уже дальше.
Окончание -стан тюркского происхождения и применяется только в азиатских странах и территориях: Туркменистан, Узбекистан, Татарстан, Башкортостан.
Украина страна исключительно европейская, и даже географический центр этой части света находится на территории Украины.
Так что не надо свой многовековой геморрой на чужие здоровые задницы вешать.
Запомни, удило: дефицит образования и эрудиции не восполняется избытком путриотизма.
И да, санитар леса, с каких это пор Трамп и его камарилья оплот демократии?
Уже дошло или ещё добавить?
fig_vvam 23 июля 2018 | 22:25
glotov: Вот же сучка эта Маша, сдаст всю агентуру в США и Трампа тоже.
Надо же было ей так залететь, вот проститутка.
efilika 23 июля 2018 | 22:26
glotov: а откуда такие бабки не интересно узнать? Почему у нас хотят поднять пенсионный возраст? Может все это звенья одной цепи?
ura_123 23 июля 2018 | 23:03
glotov: Ну бредит-не бредит,а деффке пятнашка светит...
Спалились симоняновские)))
nikchimzwet886 23 июля 2018 | 22:19
Вот так "кровавый режим"!! Даже студенток использует в своих черных делах по вмешательству в выборы!
novyrusich 23 июля 2018 | 22:32
nikchimzwet886: : маша обычная проститутка, таких всегда использовали.
Но ведь, эта сучка завалит в США всех агентов влияния.
Они теперь шевельнуться не посмеют.
И Трампа заставят Россию и Путина гнобить как Обаме и нен снилось.
Вот для этого все и раскручивается.
Обиделись в США, бензоколонка, пусть и очень большая, возомнила,
что равна им.
kir_pich_101 23 июля 2018 | 22:19
Асланяна развели как сладкого.
Наверное теперь места себе не находит.
авто обзоры - его, а как в политику влезет - дурак дураком.
agamasat 23 июля 2018 | 22:36
kir_pich_101: ему просто заплатили, как платят журналистам и артистам за заказную работу. Был человек - стал дешевкой продажной.
dedctolet 23 июля 2018 | 22:21
Вот всё дерьмо потихоньку и всплывает.Потонет тов.Трамп в нём.Спасения ждать неоткуда.
stebinmaku 23 июля 2018 | 22:22
Коламбия пикчерс не представляет: Скотт Уокер,.. при участии Марии Бутиной и Александра Торшина..
сезон 2 серия 100500 - "Три штата для Трампа"..
agamasat 23 июля 2018 | 22:34
Так гебисты в США создали уже сеть влияния на политическую систему. Остается предположить, что Трамп все эти годы читал труды Ленина и проникся идеей диктатуры трудового пролетариата - ловко в своей кампании подкупил люмпен. Разделение американской нации, разделение США и Европы, торговые войны, любовь к путину... передел мира?
malinskii 23 июля 2018 | 22:34
о-ля-ля-ля. вот где собака порылась.....таки трампушка наш......
trans 23 июля 2018 | 22:43
Бутина везде пролезла. И ка только умудрялась.
jetsam 23 июля 2018 | 22:44
чего-то мне рыбку стало жалко.
и курсы проходит. и тренинги устраивает.
отрабатывает технологию. тратит время, деньги... следит за фигурой.
и - результат - в тюрьме.
а тут - ни фигуры, ни тренинга ни морды.
только бабло олигофренов и фсб.
только проталкивание нужными людьми.
и - в почете - СПЧ просто море слез, аж
закон просит американский отменить....
неа. рыбка, мне, как-то ближе - сама зарабатывала все.
и не изображала из себя честную давалку-практикантку ...