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Эксклюзив Эха 22:02, 23 июля 2018

Ситуацию с пытками в ярославской колонии спровоцировали «некие силы», утверждают в ФСИН

По мнению первого зам.директора тюремного ведомства Анатолия Рудого, эти силы провоцировали заключенного Евгения Макарова на вызывающее поведение. У самого осужденного было более 130-ти нарушений, он постоянно шел на конфликт с администрацией, — приводит слова чиновника ФСИН агентство ТАСС.

Публикация «Новой газеты» видеоролика с пытками в ярославской колонии номер 1 стала поводом для перепроверки других жалоб от других заключенных. Об этом после личной проверки рассказал глава председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Федотов добавил, что посещение колонии стало поводом вновь поднять тему обязательного оснащения сотрудников колонии видеорегистраторами, чтобы предотвратить случаи пыток в будущем.

Побороть пытки в России будет крайне тяжело, — считает политолог Глеб Павловский. В эфире «Эха Москвы» он сказал, что на сегодняшний день издевательства над заключенными и задержанными обыденным событием. Глеб Павловский добавил, что сейчас пытка захватывает следствия и полицейской повседневности. Это не было результатом какой-то специальной политики, система сама в себе это выработала, — считает политолог.

«Новая газета» пишет, что родственники одного из тюремщиков, который фигурирует в скандале, пожаловались в правоохранительные органы на газету и фонд «Общественный вердикт», который рассказал о пытках. Авторы жалобы настаивают, что их близкий лишь проходил в колонии практику и хотя присутствовал при пытках, участия в них не принимал.

Комментарии

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polish_director 23 июля 2018 | 22:10

он наверное совсем заболел. причем тут поведение человека и то что заснято на видео. это что гуантамо что ли.

danko1 23 июля 2018 | 22:19

polish_director: Темные силы, сатанисты, овладели вертухаями.
А они сами не виноваты.
Просто во ФСИН пытки и избиения- норма. А вот то, что видео стало публичным, вот это преступление.
Ждем уголовное дело против Новой газеты.

fig_vvam 23 июля 2018 | 22:21

polish_director: Авторы жалобы настаивают, что их близкий лишь проходил в колонии практику и хотя присутствовал при пытках, участия в них не принимал.

Человек просто практиковался и перенимал опыт. За что его? Правы родственники.

Милок, в Гуантанамо за такие пытки сел бы весь персонал.
Максимум что там позволено это обливание водой.

pavlovsky 23 июля 2018 | 22:53

polish_director: он не заболел, просто искренне верит, что за плохое поведение так и нужно наказывать. И чего все всполошились ???

salut__521 23 июля 2018 | 22:14

Практикант-пыточник - эт что-то новенькое в гестаповском обучении...

viktorova 23 июля 2018 | 22:15

//родственники одного из тюремщиков, который фигурирует в скандале, пожаловались в правоохранительные органы на газету и фонд //

А сам тюремщик испугался жаловаться? Круговая порука? Испугался оказаться на месте е.макарова ??? Гнида. Гниды.

gregor 23 июля 2018 | 22:15

Ситуацию с пытками в ярославской колонии спровоцировали «некие силы», утверждают в ФСИН
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Я и 86 % нар...,т.есть населения уверены ,что это Обама спровоцировал .
Ну а кто ещё ... может ещё Украина .
И из- за них , Обамы и Украины в России нет ни дорог ,ни друзей .
Мы с 86 % телевизионного растениеводства ...... в этом уверены .

vladislav 23 июля 2018 | 22:29

gregor: "И из- за них , Обамы и Украины в России нет ни дорог ,ни друзей . "
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Вы забыли про жидов, чурок, черномазых негров.. Кого еще забыл? Ах да, чухонцы, узкоглазые, ДА ВСЕ виноваты.

hastings 23 июля 2018 | 22:15

Возможно это даже потусторонние силы. Бесы и нечисть могут такое спровоцировать, я у нашего батюшки спрашивал.

sparky 23 июля 2018 | 22:33

hastings: А секретаря парткома почему не спросил? Он бы тебе сразу имена бесов назвал.

prusol 23 июля 2018 | 22:16

Этот Рудой ведёт себя так, что у граждан может сложиться впечатление, что все ФСИНовцы - сумасшедшие. Но ведь это не так. Поэтому его немедленно необходимо уволить, чтобы не позорить приличных людей, которые работают добросовестно в этой структуре.

viktorova 23 июля 2018 | 22:36

prusol: /Этот Рудой ведёт себя так, что у граждан может сложиться впечатление, что все ФСИНовцы - сумасшедшие./

Так и есть они все такие. Ухтиского вертухая вспомните.

prusol 23 июля 2018 | 22:39

viktorova: "Все" такими быть просто не могут. Это будет тогда за пределами законов природы.

sovapoliarnaia 23 июля 2018 | 23:27

prusol: Процент сумасшедших не больше,чем в офисе или на заводе. Просто проявления болезни ярче. Но судят по "рудым"....

kir_pich_101 23 июля 2018 | 22:16

Всегда так было.
пока банда у власти, ничего не изменится.

archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 22:36

kir_pich_101:
и в эСэС эСэРе было тоже самое, только не было интернета и видеорегистраторов, поэтому большинство не верило, не верит и не будет верить в то, что мусора избивали задержанных до полусмерти, а вертухаи избивали заключенных
ненависть ко ВСЕМ - это единственная реальная "скрепа" россиянского народа

vedma2017 23 июля 2018 | 22:19

"..некие силы..." Инопланетяне ?? Злые какие !!!

frauava17 23 июля 2018 | 22:20

Враги подбросили. Знаем-знаем эти штучки.
У меня бывший муж так выкручивался, когда я узнавала о его похождениях))
-Ты что, не понимаешь? - уверял он - это же враги хотят нас поссорить))
Ну что за детский сад, а?
Ну вроде взрослые же, неужели ТАК тяжело быть людьми?

ihor_syvoryj 23 июля 2018 | 22:21

Это фсьо провакация Госдепа!
Видео - постановочное, снято на Львовской киностудии имени С.Бандеры.
И ващще, если бы не Путин, заключённого бы отметелили солдаты-негры НАТЫ!

prusol 23 июля 2018 | 22:21

То, что родственники пытаются обелить своего близкого - это вполне объяснимо. Но, то, как они это делают говорит об их полной дурости и неграмотности. Выглядели бы более прилично, если бы просто молчали и доверили все выступления подобного толка профессиональным адвокатам, которые, наверняка уже работают с этими их любимыми палачами и садистами.

sovapoliarnaia 23 июля 2018 | 23:31

prusol: К сожалению,в самой системе слишком много неграмотных дураков....Уверенных в том,что их всегда отмажут.

viktorova 23 июля 2018 | 22:21

/Ситуацию с пытками в ярославской колонии спровоцировали «некие силы», утверждают в ФСИН/

Говорите уж как есть. Не какие-то мифические «некие силы», а одна, вполне конкретная сила - пу.
Уже погибло немало «вызывающе ведущих себя» критиков путинского режима. Заказчики не наказаны.
Эта безнаказанность - пример для беспредела всех силовиков.

petrivanov 23 июля 2018 | 22:25

Естественно, что эти 18 ФСИНовцев сами по себе никогда бы такого не сделали. Поэтому они и не виноваты ни в чём. А если кого и обвинять, то - "внешние силы". Вот их-то нужно и привлечь к ответственности!
Кстати, по этой логике убийцы, насильники, грабители никогда не виноваты в содеянном. Это всё внешние силы!

vladislav 23 июля 2018 | 22:26

Ну вот, дождались, а я-то уж думал... Ну, конечно, МАкаров сам виноват,конечно это он сам провоцировал на пытки и избиения. Все вертухаев наградить!

dedctolet 23 июля 2018 | 22:31

Издевательства над ближним ,это многовековая,народная традиция российского народа.
Что в тюрьме,что в армии,что на воле,всё едино.Бьют чужих,бьют своих,чтобы чужие боялись.Когда некого бить,бьют друг друга

theklimoff 23 июля 2018 | 22:31

Неведомые силы - это Госдеп и Human Rights Watch что ли?

atjapa 23 июля 2018 | 22:40

theklimoff: Протестую! А Наваьны
й





























Протестую! А Навальный!?























sparky 23 июля 2018 | 22:31

их близкий лишь проходил в колонии практику
===================================================
"Хорошая" практика. Глядя на неё практикант понял, чем он будет заниматься.

oneoretwo 23 июля 2018 | 22:32

...спровоцировали «некие силы»...
-----------------------------
...б**дь, и исчо имеют наглость обижаться, что их дебилами кличут....

atjapa 23 июля 2018 | 22:37

Да он сам себя пытал!

n_alekhin 23 июля 2018 | 22:41

И при каких тут "делах" 130 нарушений? Он сидит за преступление и по Закону с ним надо обращаться! Если не умеешь, то иди охранять киоски и не лезь в зону! Самое простое предложение. Этих засранцев, которых кто-то (по мнению УФСИН) спровоцировал, отправить в обычную зону на посиделки и "перевоспитание". "Петушатник" в лучших вариантах им обеспечен!

pavlovsky 23 июля 2018 | 22:51

Это просто ...здец:
Вы почему людей пытаете?
- кто мы?
А как жее видео?
- да он нас спровацировал, и вообще - урод и вел себя плохо.
Крутая отмазка. Прямо как в дет саду...

jetsam 23 июля 2018 | 23:01

вот, сцука, обама - ну не знает покоя, не может смирится с пораженьем!
в лифтах ссать уже не может, так насрать в колонии - милое дело.
я так и знал - ну не может наш скрепоносец издеваться над беззащитным.

* наверняка через телеграм слали планы.

sovapoliarnaia 23 июля 2018 | 23:22

"Тёмные силы мятутся,ветер нам дует в лицо!".....Молчали бы уж лучше, спалившись ,не усугубляли это позорище.

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