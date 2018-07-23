/Ситуацию с пытками в ярославской колонии спровоцировали «некие силы», утверждают в ФСИН/

По мнению первого зам.директора тюремного ведомства Анатолия Рудого, эти силы провоцировали заключенного Евгения Макарова на вызывающее поведение. У самого осужденного было более 130-ти нарушений, он постоянно шел на конфликт с администрацией, — приводит слова чиновника ФСИН агентство ТАСС.

Публикация «Новой газеты» видеоролика с пытками в ярославской колонии номер 1 стала поводом для перепроверки других жалоб от других заключенных. Об этом после личной проверки рассказал глава председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Федотов добавил, что посещение колонии стало поводом вновь поднять тему обязательного оснащения сотрудников колонии видеорегистраторами, чтобы предотвратить случаи пыток в будущем.

Побороть пытки в России будет крайне тяжело, — считает политолог Глеб Павловский. В эфире «Эха Москвы» он сказал, что на сегодняшний день издевательства над заключенными и задержанными обыденным событием. Глеб Павловский добавил, что сейчас пытка захватывает следствия и полицейской повседневности. Это не было результатом какой-то специальной политики, система сама в себе это выработала, — считает политолог.

«Новая газета» пишет, что родственники одного из тюремщиков, который фигурирует в скандале, пожаловались в правоохранительные органы на газету и фонд «Общественный вердикт», который рассказал о пытках. Авторы жалобы настаивают, что их близкий лишь проходил в колонии практику и хотя присутствовал при пытках, участия в них не принимал.