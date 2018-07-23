По делу о госизмене в ракетно-космической отрасли, по некоторым данным, появились новые фигуранты
Задержанный ранее сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев свою вину не признает.
По предварительной информации, еще как минимум один человек заключен под стражу в рамках уголовного дела, передает «Интерфакс». Источник ТАСС утверждает, что задержанных уже несколько.
После ареста Кудрявцева в Лефортовский суд поступило еще два ходатайства Следственного управления ФСБ об избрании меры пресечения подозреваемым в госизмене. Как следует из картотеки суда, одного из них в пятницу отправила под стражу судья Елена Канаева. Вопрос по второму рассматривался сегодня, однако пока на сайте суда нет информации о решении. Впрочем, в пресс-службе Роскосмоса сказали агентству РИА Новости, что не располагают сведениями о новых задержаниях.
Как ранее стало известно, в минувшую пятницу в Королеве был задержан сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. В его квартире, даче и гараже прошли обыски. Об этом рассказал РБК сын задержанного, отметив, что его квартиру тоже обыскали. Он сообщил со слов адвоката, что его отец вину не признает, о его жалобах на условия содержания в СИЗО «Лефортово» ему не известно. «Отец не очень здоровый, но выдержанный человек», — заключил Кудрявцев-младший.
По сведениям газеты «Коммерсантъ», Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче данных о гиперзвуковом оружии одной из стран НАТО. Обыски также прошли в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш и в офисе директора исследовательско аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. Он, по некоторым данным, проходит по делу в статусе свидетеля.
Комментарии7
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danko1 23 июля 2018 | 22:16
Чистая шпиономания труса Путина.
Работал он по гранту центра космических исследований Европы.
И никаких секретов, да и особых успехов виде удачных испытаний по его проекту не было.
Дела давно минувших дней.
Да и в целом институт работает только над одним узлом, что в отдельности никакого интереса не представляет, а что творится в других институтах, где разрабатывают другие узлы, сотрудники не знают.
a_and_ts Александр Симо 23 июля 2018 | 22:26
danko1: Пусть сажают друг друга. Чем сильнее развалят технолгичные отрасли, тем меньше опасности будут представлять для остального мира.
vlad_sabbath 23 июля 2018 | 22:51
a_and_ts: Глупость какая! ЦНИИМАШ - это не "друг друга", НИИ не представляет собой никакую ветвь власти! А науку и машиностроение никак нельзя разваливать (хотя понятно, что уже осталось немного..), иначе и всей стране конец - и этой, и возможно, будущей (так называемой Прекрасной России Будущего).
kotvinder2 23 июля 2018 | 22:39
danko1: Бабка, на твоей новой родине бьют током за измену этой самой Родине, так что не прикидывайся шлангом)))
krs_sk 23 июля 2018 | 22:17
Измена то в чем - ниче не получается у великих вошьдей? )
navsegda 23 июля 2018 | 22:27
1 потом 2 теперь 3 чего возится ? Все там враги народа , цниимаш закрыть , роскосмос разогнать
parasuk_ 23 июля 2018 | 22:33
Предательство все оценивают по-разному. Народный суд приговаривает к солидному тюремному сроку, какой-нибудь помойный фонд немцова может премию дать, а на украинде предатели становятся национальными героями :)