По делу о госизмене в ракетно-космической отрасли, по некоторым данным, появились новые фигуранты

Задержанный ранее сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев свою вину не признает.

По предварительной информации, еще как минимум один человек заключен под стражу в рамках уголовного дела, передает «Интерфакс». Источник ТАСС утверждает, что задержанных уже несколько.

После ареста Кудрявцева в Лефортовский суд поступило еще два ходатайства Следственного управления ФСБ об избрании меры пресечения подозреваемым в госизмене. Как следует из картотеки суда, одного из них в пятницу отправила под стражу судья Елена Канаева. Вопрос по второму рассматривался сегодня, однако пока на сайте суда нет информации о решении. Впрочем, в пресс-службе Роскосмоса сказали агентству РИА Новости, что не располагают сведениями о новых задержаниях.



Как ранее стало известно, в минувшую пятницу в Королеве был задержан сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. В его квартире, даче и гараже прошли обыски. Об этом рассказал РБК сын задержанного, отметив, что его квартиру тоже обыскали. Он сообщил со слов адвоката, что его отец вину не признает, о его жалобах на условия содержания в СИЗО «Лефортово» ему не известно. «Отец не очень здоровый, но выдержанный человек», — заключил Кудрявцев-младший.

По сведениям газеты «Коммерсантъ», Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче данных о гиперзвуковом оружии одной из стран НАТО. Обыски также прошли в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш и в офисе директора исследовательско аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. Он, по некоторым данным, проходит по делу в статусе свидетеля.