Поклонники киносерии «Стражи галактики» просят компанию «Уолт Дисней» вернуть в режиссерское кресло Джеймса Ганна

Такую петицию на сайте Change.org подписали уже почти 180 тысяч человек. Компания «Уолт Дисней» уволила Ганна из-за шуток в Твиттере 10-летней давности на тему педофилии и изнасилований. Авторы петиции считают, что на земле нет ни одного человека, который не пошутил бы неудачно хотя бы раз в жизни.

Премьера третьей части «Стражей галактики» запланирована на 2020-й год.