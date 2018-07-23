Поклонники киносерии «Стражи галактики» просят компанию «Уолт Дисней» вернуть в режиссерское кресло Джеймса Ганна
Такую петицию на сайте Change.org подписали уже почти 180 тысяч человек. Компания «Уолт Дисней» уволила Ганна из-за шуток в Твиттере 10-летней давности на тему педофилии и изнасилований. Авторы петиции считают, что на земле нет ни одного человека, который не пошутил бы неудачно хотя бы раз в жизни.
Премьера третьей части «Стражей галактики» запланирована на 2020-й год.
Комментарии1
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nehoroshiy 23 июля 2018 | 21:50
За эти фильмы ему можно простить многое.