Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника и его администрацию «бандой Обамы»

В своем Твиттере глава Белого дома написал, что прежнюю команду, а также Министерство юстиции и ФБР надо привлечь к ответственности за так называемое «досье Трампа». Причем президент уверен, что слежка велась не за его советниками, а за ним самим. Трамп неоднократно называл это досье фальшивкой. Он отрицает связи с Россией в ходе президентских выборов 2016-го года.