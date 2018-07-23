Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника и его администрацию «бандой Обамы»
В своем Твиттере глава Белого дома написал, что прежнюю команду, а также Министерство юстиции и ФБР надо привлечь к ответственности за так называемое «досье Трампа». Причем президент уверен, что слежка велась не за его советниками, а за ним самим. Трамп неоднократно называл это досье фальшивкой. Он отрицает связи с Россией в ходе президентских выборов 2016-го года.
Комментарии13
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liliputin_fashist 23 июля 2018 | 21:37
Трампик отсосет)))) Эта фишка в России бы проканала. А в США президент - директор, но не царь.
honduras_na_colyme 23 июля 2018 | 22:03
В США уже не первое столетие существует политическая традиция: ни один президент публично не критикует другого. Это касается как действующих, так и эксов.
Но Трамп, необразованное, некомпетентное, самовлюблённое хамло - начхал в том числе и на это.
Обращаю внимание на то, что Обама традицию соблюдает, Трампу не отвечает, хотя мог бы, пользуясь превосходством в айкю и ЧЮ, просто смешать Рыжего с дерьмом.
rampa 23 июля 2018 | 22:06
honduras_na_colyme: Трамп точно наш. Во всяком случае по менталитету )))
parasuk_ 23 июля 2018 | 22:13
honduras_na_colyme: я так понимаю, нынешний хохолбаши тоже необразованное, некомпетентное, самовлюблённое (и вчено пьяное) хамло? :)
honduras_na_colyme 23 июля 2018 | 22:33
parasuk_: Ну конечно же, пара сук, факультет международных отношений Киевского универа, плюс три года аспирантуры там же - это не образование.
Твоё тракторно-музыкальное ПТУ, видимо, котируется выше.
И да, удило, чтобы называть главу государства баши, надо, кроме расположения его в Азии, прокоптить главное кресло своим задом хотя бы как Дорогой Леонид Ильич.
Порошенко и Украина на это никак не тянут, в отличие от ВВХ и Роисси.
Так что, удило, пук в лужу не засчитан, придумывай чёнить не такое тyпоpылoе.
ЗЫ. Насчёт вчено (по украински учёно) - это ты славно завернул.
bozk 23 июля 2018 | 21:39
Кто сядет первым, Хиллари или Барак ?
henry52 23 июля 2018 | 21:43
bozk: Трамп.
fig_vvam 23 июля 2018 | 22:04
bozk: Трамп слетает с катушек. Видать совсем худо ему приходится.
Капитально в него вцепились, видать за горло уже взяли и сдавили.
Встреча с Путиным его здорово подвела.
Он там такого наболтал.
Да и Путин как будто специально его противникам подсобил, Валят Трампа. А жалко мужика.
Он дурной, но не вредный.
polikarpich 23 июля 2018 | 21:51
Что-то товарищ Трамп зашкваривается всё более и более.
stoik68 23 июля 2018 | 21:57
Лихие 90е??? Похоже у него с путиным один пиарщик.
ugiazov 23 июля 2018 | 22:09
Наверное спецслужбы там работают независимо Обама президент, Трамп, или кто ещё.
grischa 23 июля 2018 | 22:13
К сожалению, это правда. Приказ организовать слежку за кампанией Трампа пришёл с самого верха. Но там же еще много другого похуже. Покрывание наркотрафиковой сети в течение почти 8 лет, попытка помочь Ирану отмывать нефтедоллары во время действующих санкций, препятствие правосудию в истории с серверами и многое многое другое.
fresh_breeze 23 июля 2018 | 22:34
"назвал своего предшественника и его администрацию «бандой Обамы»"
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Дональд, теперь и ты это понял. Не поняли это только в нобелевском комитете, хотя... среди лауреатов их премии за разжигание мира бандиты встречались и раньше.