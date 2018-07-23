Российское посольство в Лондоне обвиняет британские власти в сокрытии данных о смерти экс-замдиректора «Аэрофлота»

Российское посольство в Лондоне обвиняет британские власти в сокрытии данных о смерти бывшего зам.директора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Британский МИД не ответил на семь запросов дипмиссии и не отвечает российской Генпрокуратуре. Также полиция Лондона до сих пор не ответила на письмо, отправленное больше месяца назад, — подчеркнули в посольстве. При этом российская сторона готова к контактам и совместной работе по делу Глушкова.

О смерти бывшего топ-менеджера авиакомпании, которого также называли одним из ближайших соратников Бориса Березовского, стало известно в марте. В Скотланд-Ярде утверждают, что бизнесмена задушили, поэтому расследование ведется по статье об убийстве.