Российское посольство в Лондоне обвиняет британские власти в сокрытии данных о смерти экс-замдиректора «Аэрофлота»
Российское посольство в Лондоне обвиняет британские власти в сокрытии данных о смерти бывшего зам.директора «Аэрофлота» Николая Глушкова. Британский МИД не ответил на семь запросов дипмиссии и не отвечает российской Генпрокуратуре. Также полиция Лондона до сих пор не ответила на письмо, отправленное больше месяца назад, — подчеркнули в посольстве. При этом российская сторона готова к контактам и совместной работе по делу Глушкова.
О смерти бывшего топ-менеджера авиакомпании, которого также называли одним из ближайших соратников Бориса Березовского, стало известно в марте. В Скотланд-Ярде утверждают, что бизнесмена задушили, поэтому расследование ведется по статье об убийстве.
Комментарии8
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viktorova 23 июля 2018 | 21:43
вот дурики в посольстве сидят. С какого перепуга иМ британские власти обязаны представлять подобную информацию?
Интересно, Кому они жаловаться собираются? В ненавистные международные организации?
fig_vvam 23 июля 2018 | 22:15
viktorova: Обычно подозреваемых в совершении преступления не привлекают к его расследованию.
МИД РФ на грубость нарывается, настаивает, чтобы его послали.
Пока ему просто не отвечают.
seryj_wolk 23 июля 2018 | 21:48
Пока англичане игнорируют, но рфики непременно хотят быть посланными. Ничего британцы рфии не должны. Чувствуется, что и там кровавые ручки Моськау были в деле.
plank1957 23 июля 2018 | 21:48
Скотланд-Ярд не подчиняется МИДу РФ. Похоже, что до Лаврова это не доходит.
sparky 23 июля 2018 | 22:01
Не хочет Скотлан-Ярд делиться расследованиями.
И почему-то это тревожит МИД. Маня вролнуется. Она любопытна, а эти гады ничего не говорят.
ugiazov 23 июля 2018 | 22:15
Когда Скотланд-Ярд закончит следствие, он ответит: "А вам какое дело".
jetsam 23 июля 2018 | 22:26
убит российский гражданин. посольство делает что должно.
вот вопрос - действительно - а почему СЯ игнорирует?
должен ответить в стиле - проводятся след.действия, дождитесь конца
и информировать о ходе в общих чертах.
а молчать - неа... не может быть...
может ответили по-английски?
forward 23 июля 2018 | 22:33
Что то задергались главные обвиняемые, вопросы задают.....