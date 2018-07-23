Депутат законодательного собрания Челябинской области не указал в декларации 100 миллионов евро
Эти деньги обнаружили на счетах парламентария Николая Янова в «Чехословацком торговом банке», — пишет сайт Ура.ра. Сам Янов эти подозрения отвергает. Он настаивает, что никаких счетов ни у него, ни у его супруги за границей нет. В законодательном собрании области добавили, что банковские счета не относятся к сведениям, которые необходимо декларировать.
Комментарии29
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liliputin_fashist 23 июля 2018 | 21:35
Типичный депутат-путиноид.
goddd 23 июля 2018 | 21:55
Подкинули изверги
navsegda 23 июля 2018 | 21:57
goddd: Не , он просто забыл про такую мелочь
bozk 23 июля 2018 | 21:36
авыдокажите этонемое вывсеврете
basel812 23 июля 2018 | 21:37
Путинское ворьё в своём репертуаре.
henry52 23 июля 2018 | 21:38
Это где же он столько "заработал"??
polsan 23 июля 2018 | 21:46
henry52: теперь слова депутат и слово заработал, даже в кавычках, стоящие рядом звучат как -то неестественно! ))
henry52 23 июля 2018 | 21:49
polsan: Это да, но они то утверждают, что " фсе нажито непосильным трудом"..
edun1952 23 июля 2018 | 21:40
Суровы и не мелочны челябинские...
kir_pich_101 23 июля 2018 | 21:43
На гиляку...
virgenu 23 июля 2018 | 21:45
Из-за такой мелочи подняли инфошум!В депутаты других не берут- честь и слава Путинскому режиму!
ura_123 23 июля 2018 | 21:52
Насос... Наскирдовал?
polikarpich 23 июля 2018 | 21:54
Ни хрена себе! 100 лимонов! Евро!
Уважуха. Такому бы даже сам Путин руку пожал.
:-)
palmcoast___ 23 июля 2018 | 22:00
polikarpich:
Такому и Трамп пожмет, особенно если он эти деньги в США переведет, для роста и процветания страны.
jetsam 23 июля 2018 | 22:00
"даже сам Путин руку пожал."
наверное вы хотели сказать "даже сам Путин бы отжал "...
пожимать он только с ярда начинает.
censorr 23 июля 2018 | 22:08
“Можно подумать вы все, критиканы, помните где мелочь держите.” – сказал депутат и обиженно засопел.
dedctolet 23 июля 2018 | 22:10
Богата Россия самородками.Рядовой депутат,а какой способный.Столичным за ним не угнаться
gregor 23 июля 2018 | 22:11
Депутат законодательного собрания Челябинской области не указал в декларации 100 миллионов евро
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Лично я и 86 % телевизионного электората ...ничего страшного не вижу .
Ну забыл народный избранник про 100 миллионов евро .... .
Может он заныкал от жены с тёщей ?
Он же народный депутат , его выбирает большинство россиян .
Большинству россиян он именно такой и нужен .
Голосование не даст соврать .
bekipp 23 июля 2018 | 22:13
Это по пятьдесят рублей с каждого жителя России включая стариков и детей. Не слабо потрудился.
jetsam 23 июля 2018 | 22:17
@Он настаивает, что никаких счетов ни у него, ни у его супруги за границей нет.@
вылитый пехтин! только с женой, на этот раз!
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Васька, молоток! Коси под цыгана до упора!
--- (c) Суходрищев * Ширли-мырли
* может это деньги тещи? :)
ugiazov 23 июля 2018 | 22:17
Нету? Значит Чехи могут их национализировать.
nl_2010_ 23 июля 2018 | 22:21
-Потерялся?
-Да, 100 млн. евро...
beobachter 23 июля 2018 | 22:22
Сколько должно стоить депутатское место, что Янов готов ради его сохранения забыть о счёте в 100000000 евро?
agamasat 23 июля 2018 | 22:26
А чего он не сказал, что эти деньги для обездоленных сирот, убогих и стариков - для населения россии?
oneoretwo 23 июля 2018 | 22:28
Сам Янов ... настаивает, что никаких счетов ни у него, ни у его супруги за границей нет.
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повезло банку - можно забирать,
раз такое дело...
fmsf FMSF 23 июля 2018 | 22:35
У него имеется и квартира(ы) в Снежинске.
Да миллиардом снежинским полученным его фондом жилищного строительства он распорядился понятно как.
А если припомнить пару покушений на него, закончившихся, к сожалению, без результата и от проведения расследования он оказался, то это одно говорит о многом.
n_alekhin 23 июля 2018 | 22:43
Так если у него "путиноида" нет счетов за границей,- пусть выпишет мне доверенность на "находку" и получение.
eduard53 23 июля 2018 | 22:52
* * *
Легко же захолустный депутат
От сотни евро-лямов отказался!
Корейко, знать, не вымышлен магнат
И плодовит к тому же оказался.
eduard53 23 июля 2018 | 23:01
С путиноидом всё ясно. Других туда не берут. Непонятно только, что за "Чехословацкий банк"? Разве такие ещё есть.