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21:31, 23 июля 2018

Депутат законодательного собрания Челябинской области не указал в декларации 100 миллионов евро

Эти деньги обнаружили на счетах парламентария Николая Янова в «Чехословацком торговом банке», — пишет сайт Ура.ра. Сам Янов эти подозрения отвергает. Он настаивает, что никаких счетов ни у него, ни у его супруги за границей нет. В законодательном собрании области добавили, что банковские счета не относятся к сведениям, которые необходимо декларировать.

Комментарии

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liliputin_fashist 23 июля 2018 | 21:35

Типичный депутат-путиноид.

goddd 23 июля 2018 | 21:55

Подкинули изверги

navsegda 23 июля 2018 | 21:57

goddd: Не , он просто забыл про такую мелочь

bozk 23 июля 2018 | 21:36

авыдокажите этонемое вывсеврете

basel812 23 июля 2018 | 21:37

Путинское ворьё в своём репертуаре.

henry52 23 июля 2018 | 21:38

Это где же он столько "заработал"??

polsan 23 июля 2018 | 21:46

henry52: теперь слова депутат и слово заработал, даже в кавычках, стоящие рядом звучат как -то неестественно! ))

henry52 23 июля 2018 | 21:49

polsan: Это да, но они то утверждают, что " фсе нажито непосильным трудом"..

edun1952 23 июля 2018 | 21:40

Суровы и не мелочны челябинские...

(комментарий скрыт)

kir_pich_101 23 июля 2018 | 21:43

На гиляку...

virgenu 23 июля 2018 | 21:45

Из-за такой мелочи подняли инфошум!В депутаты других не берут- честь и слава Путинскому режиму!

ura_123 23 июля 2018 | 21:52

Насос... Наскирдовал?

polikarpich 23 июля 2018 | 21:54

Ни хрена себе! 100 лимонов! Евро!
Уважуха. Такому бы даже сам Путин руку пожал.
:-)

palmcoast___ 23 июля 2018 | 22:00

polikarpich:

Такому и Трамп пожмет, особенно если он эти деньги в США переведет, для роста и процветания страны.

jetsam 23 июля 2018 | 22:00

"даже сам Путин руку пожал."
наверное вы хотели сказать "даже сам Путин бы отжал "...
пожимать он только с ярда начинает.

censorr 23 июля 2018 | 22:08

“Можно подумать вы все, критиканы, помните где мелочь держите.” – сказал депутат и обиженно засопел.

dedctolet 23 июля 2018 | 22:10

Богата Россия самородками.Рядовой депутат,а какой способный.Столичным за ним не угнаться

gregor 23 июля 2018 | 22:11

Депутат законодательного собрания Челябинской области не указал в декларации 100 миллионов евро
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лично я и 86 % телевизионного электората ...ничего страшного не вижу .
Ну забыл народный избранник про 100 миллионов евро .... .
Может он заныкал от жены с тёщей ?
Он же народный депутат , его выбирает большинство россиян .
Большинству россиян он именно такой и нужен .
Голосование не даст соврать .

bekipp 23 июля 2018 | 22:13

Это по пятьдесят рублей с каждого жителя России включая стариков и детей. Не слабо потрудился.

jetsam 23 июля 2018 | 22:17

@Он настаивает, что никаких счетов ни у него, ни у его супруги за границей нет.@
вылитый пехтин! только с женой, на этот раз!
---
Васька, молоток! Коси под цыгана до упора!
--- (c) Суходрищев * Ширли-мырли


* может это деньги тещи? :)

ugiazov 23 июля 2018 | 22:17

Нету? Значит Чехи могут их национализировать.

nl_2010_ 23 июля 2018 | 22:21

-Потерялся?
-Да, 100 млн. евро...

beobachter 23 июля 2018 | 22:22

Сколько должно стоить депутатское место, что Янов готов ради его сохранения забыть о счёте в 100000000 евро?

agamasat 23 июля 2018 | 22:26

А чего он не сказал, что эти деньги для обездоленных сирот, убогих и стариков - для населения россии?

oneoretwo 23 июля 2018 | 22:28

Сам Янов ... настаивает, что никаких счетов ни у него, ни у его супруги за границей нет.
-----------------------------------------
повезло банку - можно забирать,
раз такое дело...

fmsf FMSF 23 июля 2018 | 22:35

У него имеется и квартира(ы) в Снежинске.
Да миллиардом снежинским полученным его фондом жилищного строительства он распорядился понятно как.
А если припомнить пару покушений на него, закончившихся, к сожалению, без результата и от проведения расследования он оказался, то это одно говорит о многом.

n_alekhin 23 июля 2018 | 22:43

Так если у него "путиноида" нет счетов за границей,- пусть выпишет мне доверенность на "находку" и получение.

eduard53 23 июля 2018 | 22:52

* * *
Легко же захолустный депутат
От сотни евро-лямов отказался!
Корейко, знать, не вымышлен магнат
И плодовит к тому же оказался.

eduard53 23 июля 2018 | 23:01

С путиноидом всё ясно. Других туда не берут. Непонятно только, что за "Чехословацкий банк"? Разве такие ещё есть.

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