Депутат законодательного собрания Челябинской области не указал в декларации 100 миллионов евро

Эти деньги обнаружили на счетах парламентария Николая Янова в «Чехословацком торговом банке», — пишет сайт Ура.ра. Сам Янов эти подозрения отвергает. Он настаивает, что никаких счетов ни у него, ни у его супруги за границей нет. В законодательном собрании области добавили, что банковские счета не относятся к сведениям, которые необходимо декларировать.