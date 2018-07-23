Адвокат Бирюкова, предоставившая журналистам видео о пытках в колонии, вернется в Россию, если ей предоставят защиту
Адвокат Ирина Бирюкова, которая предоставила журналистам видео о пытках в ярославской колонии, вернется в Россию, если ей предоставят защиту. Сегодня стало известно, что она покинула страну после того, как получила анонимные угрозы. Как сказала Бирюкова «Интерфаксу», сама она надеется скоро вернуться на родину. Она также уточнила, что угрозы поступали к ней не напрямую, а через доверенное лицо, причем они высказывались в присутствии некоторых осужденных.
«Новая газета» опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова. После этого было возбуждено уголовное дело. Задержаны шестеро сотрудников колонии.
Комментарии16
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liliputin_fashist 23 июля 2018 | 21:39
В России говорить правду и изобличать преступления - экстремизм и опасно для здоровья.
nestor199 23 июля 2018 | 22:24
liliputin_fashist: В США нет программы защиты свидетелей? Говорить правду и изобличать преступников опасно везде, даже в самых демократических государствах.
henry52 23 июля 2018 | 21:41
Наивная, хоть и адвокат...
sensei54 23 июля 2018 | 21:43
"Защита" готова обнаружить в багаже пол-фунта кокса. Прямо в аэропорту.
nestor199 23 июля 2018 | 22:22
sensei54: Накаркаете ................ .
jetsam 23 июля 2018 | 21:44
вроде, березовский тоже - собирался вернуться....
лесин - вроде, тоже, собирался...
летвиненко - не собирался, но хотел бы...
не успели.
а защиту? дык немцова, вообще, у кремля грохнули.
перед всеми 20ю камерами фсб, которые стыдливо отвернулись.
и хвост фсбшный, как-то, отстал...
futbolist73 23 июля 2018 | 21:46
В нормальной стране, каждому их тех животных, которые пытали человека, нужна была бы защита от народного гнева, от друзей и родственников того заключенного, а не адвокату! До чего мы дожили! Бояться сволочей, ублюдков безродных! Они же чувствуют, когда мы становимся осторожны во всем, принимают это за слабость. Каждый разумный человек, вопрос о гражданине на потом оставим, в стране должен вычислить в своем роду служивых на режим и задать вопрос: готов ли он пытать и убивать ради путинского режима, обязательно показать кадры этих пыток, спросить чиста ли совесть тех, кто это делает и зарабатывает на пропитание своих детей такими служениями? Подумайте, население! Нет в этой стране граждан, если адвокаты боятся за правду!
jetsam 23 июля 2018 | 21:56
futbolist73: @должен вычислить в своем роду служивых@
я вас узнал!!!!!!!! вы - павлик морозов!
а ведь врали. что его кулаки кокнули...
выжил, гад...
nehoroshiy 23 июля 2018 | 21:58
Человек выполнил гражданский долг и вынужден уехать из страны. Это вам не американское кино, а реальность.
nestor199 23 июля 2018 | 22:19
nehoroshiy: Прямо как Чарли Чаплин.
rampa 23 июля 2018 | 22:09
не возвращайтесь, Ирина. Берегите себя
nepeanois 23 июля 2018 | 22:18
ей что, из американских морпехов что ли защиту дадут? а то вон в аргентине одному спецпрокурору охрану приставили, однако за день до выступления перед парламентом он вдруг "совершил самоубийство" а охрана "ничего не заметила". да и у березовского тоже был охранник ион тоже "ничего такого не заметил", когда березовский "самоубился"
vpu2011 23 июля 2018 | 22:19
у неё все шансы с таким кейсом получить статус в европе или америке. будет дура если вернётся.
ugiazov 23 июля 2018 | 22:25
vpu2011: Все знают кто угрожал. Но "не найдут". А убить в России могут запросто.
savl_1 23 июля 2018 | 22:41
Сказать правду и бежать.
Либо говорить правду на безопасном удалении.
"Расцвела буйным цветом малина
Разухабилась разная тварь
Просит утку начальник кабмина
Да глумится кремлёвский глaварь"
Любэ "Атас"
inspector15 23 июля 2018 | 23:23
Ха-ха! Это кто там защиту пообещал? Да кто такая Москалькова: бывший МВДэшный генерал! Рука руку моет... Или яичко от курочки не далеко падает... В душе она заодно с вертухаями!