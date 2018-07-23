Адвокат Бирюкова, предоставившая журналистам видео о пытках в колонии, вернется в Россию, если ей предоставят защиту

Адвокат Ирина Бирюкова, которая предоставила журналистам видео о пытках в ярославской колонии, вернется в Россию, если ей предоставят защиту. Сегодня стало известно, что она покинула страну после того, как получила анонимные угрозы. Как сказала Бирюкова «Интерфаксу», сама она надеется скоро вернуться на родину. Она также уточнила, что угрозы поступали к ней не напрямую, а через доверенное лицо, причем они высказывались в присутствии некоторых осужденных.



«Новая газета» опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова. После этого было возбуждено уголовное дело. Задержаны шестеро сотрудников колонии.