Компания «Медиалогия» подтвердила выпуск программы для мониторинга негативных сообщений в социальных сетях, однако ее представителя утверждают, что администрация президента России не является их клиентом. Как сказала агентству ТАСС пиар-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская, взаимодействие с регионами осуществляется напрямую. Сама программа, которая называется «Инцидент менеджмент», позволяет находить в интернете жалобы, острые темы, которые требуют тщательного разбора и реакции.

Как писала газета РБК со ссылкой на свои источники, Кремль инициировал запуск программы для отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях.