Компания «Медиалогия» подтвердила выпуск программы для мониторинга негативных сообщений в социальных сетях
Компания «Медиалогия» подтвердила выпуск программы для мониторинга негативных сообщений в социальных сетях, однако ее представителя утверждают, что администрация президента России не является их клиентом. Как сказала агентству ТАСС пиар-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская, взаимодействие с регионами осуществляется напрямую. Сама программа, которая называется «Инцидент менеджмент», позволяет находить в интернете жалобы, острые темы, которые требуют тщательного разбора и реакции.
Как писала газета РБК со ссылкой на свои источники, Кремль инициировал запуск программы для отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях.
Комментарии1
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vpu2011 23 июля 2018 | 21:37
ясен пень песок не в теме - пригожинские крысы полюбому дешевли лицухи с сапортом встанут.