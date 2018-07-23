Обыски в магазине Плеер.ру могут быть связаны с претензиями налоговой службы

Как сообщается на сайте ФНС, вместе с ФСБ ведомство пресекло незаконную деятельность интернет-магазина электроники. Название магазина не приводится, однако говорится, что он не применял новый тип контрольно-кассовой техники, хотя по закону должен был сделать это в начале месяца. Магазин также не платил налоги.

Об обысках в магазине Плеер.ру стало известно сегодня во второй половине дня. На сайте магазина сообщается, что магазин временно не работает. По какой причине, не уточняется.