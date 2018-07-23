Обыски в магазине Плеер.ру могут быть связаны с претензиями налоговой службы
Как сообщается на сайте ФНС, вместе с ФСБ ведомство пресекло незаконную деятельность интернет-магазина электроники. Название магазина не приводится, однако говорится, что он не применял новый тип контрольно-кассовой техники, хотя по закону должен был сделать это в начале месяца. Магазин также не платил налоги.
Об обысках в магазине Плеер.ру стало известно сегодня во второй половине дня. На сайте магазина сообщается, что магазин временно не работает. По какой причине, не уточняется.
Комментарии7
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pusin_patriot 23 июля 2018 | 21:18
У-ха-ха.
С каких это пор ФCБ РФ стало заниматься пробитием чеков в онлайн-кассах?
Их наличием и правилами проведения? На секундочку, вроде залетает толпа маски-шоу с автоматами и передергиванием затворов, загоняя патрон в патронник и снимая с предохранителей, громкими щелчками и криками - СБ РФ!!! Проверка наличия чека, всем лежать!!!
Может быть стоит уточнить у Чичваркина, как это может быть вообще связано?
pusin_patriot 23 июля 2018 | 21:30
Я вообще-то считаю, что эта новость должна быть прикрепленной и висеть главной с денёк.
Потому что это ну вот равнозначно видео с пытками, вот ровно один порядок, может быть даже эта круче, сколько людей тут завязано.
Потому что это закатывание в асфальт последних остатков "доверия" бизнесов к системе вообще, перед утеканием уже лавиной отсюда, последних остатков. То что у них здесь происходит и каким образом.
Потому что любые претензии налоговиков - это вообще штатная процедура, ну сочли они там что-то, выписали исправить со штрафом, даже если что-то решили, в обратку оспаривание, суд, собрались, выслушали, решили кто прав и разошлись. Это штатная ежедневная процедура рутинно-обыденная. А не автоматчики с СБ мордой в пол и закрываем всех нафиг.
henry52 23 июля 2018 | 21:22
Ну да, ну да -- " Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"...
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 21:27
Чё так прикопались к очередной накрывшейся ритейловой помойке? Чё на Али заказать влом?
roma_stolnyy 23 июля 2018 | 21:28
Шёл 2018 год. Кормовая база сужалась...
fikus74 23 июля 2018 | 21:31
наверное они тоже нефть сами у себя украли.
vladimir_veteran 23 июля 2018 | 21:46
Острая реакция ФСБ понятна - онлайн кассы производятся под крышей ФСБ и такие извращенцы как плеер.ру лишают чекистов законных доходов. А вот почему ФНС возбудилась до выездной проверки, это непонятно. Ведь они как бы заявляют нынче о приоритете камеральных проверок в сочетании с компьютерным анализом.