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21:02, 23 июля 2018

Израиль отклонил предложение России отвести иранские силы в Сирии на 100 километров от границы у Голанских высот

Израиль отклонил предложение России отвести иранские силы в Сирии на 100 километров от границы с еврейским государством у Голанских высот. Как сообщил агентству Рейтер источник в правительстве Израиля, на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим не позволит иранцам укрепиться в 100 километрах от своих границу. Израиль считает, что иранские силы должны держаться на возможно более отдаленные расстояния. Москва предупреждала, что полного вывода иранских войск из Сирии вряд ли стоит ожидать.

Комментарии

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liliputin_fashist 23 июля 2018 | 21:05

Все правильно. Нах с пожеланием карлика считаться?

ringo7_7 23 июля 2018 | 21:23

А если на 150 км. и пару нефтескважин в концессию?
Биби задумался...

mumaras 23 июля 2018 | 21:07

Что за клоун набивал новость?

boldu1n 23 июля 2018 | 21:35

mumaras: Что за клоун набивал новость?
============================
Да здесь все клоуны на этой помойке.

sasha2011 23 июля 2018 | 21:12

/* Москва предупреждала, что полного вывода иранских войск из Сирии вряд ли стоит ожидать. */
То есть РФ, несмотря на решающий вклад в спасение режима Асада, не в состоянии существенно влиять на ситуацию в отношении иранских террористов.
----------------------
- Федь! Я медведя спымал!
- Так веди его сюда.
- Не могу, Федь. Он упирается.
- Ну, так сам иди.
- Не могу - он меня не пущает...

plantagenista 23 июля 2018 | 21:21

sasha2011:Москва старается найти максимально мягкий вариант,поскольку находится в хороших отношениях с обеими сторонами.

oto_davar 23 июля 2018 | 21:30

sasha2011: // не в состоянии существенно влиять//
===================
Да не хочет Путин ни на кого влиять. Ему выгоден конфликт Иран-Израиль. Нефть в цене подрастёт. Ещё бы иранцы сдуру Ормуз перекрыли-тогда стриги купоны и не парься.
Нам нужно гнать аятолл подальше от Голан. Лучше до Тегерана.
Сегодня нас проверили- запустили две ракеты "Точка-У". И где только иранцы их взяли, а?
Впервые сработала "Праща Давида". Ракеты не долетели. Пробуют нас персы. Придётся, кажется, воевать. На территории бывшей Сирии.

bozk 23 июля 2018 | 21:16

И как бы РФ отвела иранские силы, интересно?

plantagenista 23 июля 2018 | 21:18

bozk: Плодотворное,доброжелательные сотрудничество РФ и Израиля нельзя не приветствовать.

navsegda 23 июля 2018 | 21:21

Пусть остаются иранские силы возле границ Израиля , цахал на авиа керосине сэкономят , бомбить ближе

ems1 23 июля 2018 | 21:27

Израиль может говорить с Ираном с позиции силы? В Израиле все уже давно сидят на чемоданах, ждут переселения в Новую Хазарию, - в Жмеринку.

plantagenista 23 июля 2018 | 21:39

ems1: Сперва антисемитня соснет у Геббельса один миллиард раз

sm59 23 июля 2018 | 21:35

Высоты голландские, силы иранские, предложение российское, отказ израильский, территория сирийская ....
Ну, Путин, ты и попал!!!

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