Израиль отклонил предложение России отвести иранские силы в Сирии на 100 километров от границы у Голанских высот

Израиль отклонил предложение России отвести иранские силы в Сирии на 100 километров от границы с еврейским государством у Голанских высот. Как сообщил агентству Рейтер источник в правительстве Израиля, на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим не позволит иранцам укрепиться в 100 километрах от своих границу. Израиль считает, что иранские силы должны держаться на возможно более отдаленные расстояния. Москва предупреждала, что полного вывода иранских войск из Сирии вряд ли стоит ожидать.