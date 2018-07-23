Генпрокуратура отменила розыск восьми бизнесменов из так называемого «списка Титова»
Как сообщил РБК сам уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, об этом ему стало известно из ответа надзорного ведомства. Ранее он попросил президента Владимира Путина рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочных мер пресечения для нескольких десятков предпринимателей.
В числе тех, кого Генпрокуратура больше не разыскивает и не собирается арестовывать, указаны бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Капчук и еще ряд бизнесменов.
Комментарии4
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ura_123 23 июля 2018 | 21:07
А чё их разыскивать,Титов их на Родину заманил)))
woodpeker 23 июля 2018 | 21:24
Значит беглым предпринимателям пора узнать значение слова "Новичек". Бегите глупцы!
parasuk_ 23 июля 2018 | 21:24
Так значит список титова не блеф? А дегенераты вроде милова и чичваркина нам просто врали :)
viktorova 23 июля 2018 | 21:48
Красава, пу! Во как оказывается все просто. Просто попросили и преследования нет.
Яркая иллюстрация беспредела силовиков. Захотели - возбудились, захотели, прекратили дело.
Закон в мусорной корзине.