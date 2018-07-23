Генпрокуратура отменила розыск восьми бизнесменов из так называемого «списка Титова»

Как сообщил РБК сам уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, об этом ему стало известно из ответа надзорного ведомства. Ранее он попросил президента Владимира Путина рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочных мер пресечения для нескольких десятков предпринимателей.

В числе тех, кого Генпрокуратура больше не разыскивает и не собирается арестовывать, указаны бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Капчук и еще ряд бизнесменов.