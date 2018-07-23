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21:01, 23 июля 2018

Тюремное ведомство утверждает, что ситуацию с пытками в ярославской колонии спровоцировали «некие силы»

Как сказал первый зам.директора ФСИН Анатолий Рудый, именно эти силы подсказывали заключенному Евгению Макарову, чтобы он вел себя вызывающе с сотрудниками исправительного учреждения. Ранее Рудый обвинил самого Макарова в провоцировании работников колонии. У осужденного было более 130-ти нарушений, он постоянно шел на конфликт с администрацией, — приводит слова чиновника ФСИН агентство ТАСС.

Тем временем «Новой газете» стало известно, что родственники одного из тюремщиков, который фигурирует в скандале, пожаловались на издание, а также на фонд «Общественный вердикт» в правоохранительные органы. Они настаивают, что их близкий лишь проходил в колонии практику и хотя присутствовал при пытках, участия в них не принимал.

Комментарии

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ura_123 23 июля 2018 | 21:04

Это какие например силы,пендосы или инопланетяне?

liliputin_fashist 23 июля 2018 | 21:07

ura_123: некие силы - это менталитет, вседозволенность для вертухаев, преступная власть и терпеливость рабов.

karachenkov1 23 июля 2018 | 21:16

лучшая отмазка - назвать видео постановочным ( голливудским )

danko1 23 июля 2018 | 21:17

liliputin_fashist: Наглости этих вертухаев-гестаповцев предела нет.
Но всё только потому, что беспредел им этот и пытки повсюду позволяют свыше вести и смерть даже заключенных от избиений за смерть от сердечной недостаточности выдавать.

seryj_wolk 23 июля 2018 | 21:23

danko1: Так это прямо взято из большевистской песни:темные силы нас злобно гнетут! Чувствуется рука Госдепа и либерально-демократической партии рфии! )))

ivfn 23 июля 2018 | 21:31

danko1:
Кстати Макаров тоже не божий одуванчик. В 25 лет 5 судимостей. Последняя семь лет за мужичка ,которого порешил.

tks 23 июля 2018 | 21:47

Ссылку дайте пожалуйста.

taglit 23 июля 2018 | 21:34

danko1: ха-ха ха! Воланд во всем виноват!

akademik_ugarov_56 23 июля 2018 | 21:11

То, что это хорошо спланированная провокация было понятно сразу. За версту видно вмешательство из вне.

henry52 23 июля 2018 | 21:16

akademik_ugarov_56: Прилетел к ним Обама в голубом вертолет?

polsan 23 июля 2018 | 21:27

akademik_ugarov_56: Ты как профессиональный провокатор, уж знаешь толк в провокациях!

oleg_andreevich 23 июля 2018 | 21:30

akademik_ugarov_56: уточните, пожалуйста, в какой момент просмотра видео вам стало очевидно, что это хорошо спланированная провокация? Когда с заключенного сняли штаны? Или когда его распяли на столе? Или тогда, когда его стали избивать?

sensei54 23 июля 2018 | 21:30

akademik_ugarov_56: За версту видно вмешательство из вне.
...................................................................................................................
"У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает." (с)
Книжка называется Азбука.

shtirlitz77 23 июля 2018 | 21:46

sensei54: "У меня правильнописание хромает..."

Ну что с него взять.
Одно слово. академик!

uhovostro 23 июля 2018 | 21:12

ura_123: Ну неужели Вам до сих пор непонятно, что всё это устроил Обама-гад??!!..

neyexo 23 июля 2018 | 21:16

ura_123: некие силы - это госдеп

ura_123 23 июля 2018 | 21:45

neyexo: Стопудово! А кто же ещё?
;-)

nick_grinevitsky 23 июля 2018 | 21:17

ura_123:
Добрый вечер! Тёмные силы, нечисть. Срочно попа с кадилом...

tvitov66 23 июля 2018 | 21:04

... «некие силы» и недружественно посмотрел на Запад

raindengo 23 июля 2018 | 21:04

О как... и тут будут пятую колонну винить во всем... не иначе...
А они все такие сами хорошие... ну просто агнцы небесные...

tks 23 июля 2018 | 21:05

"Темные силы" будут привлечены?

prusol 23 июля 2018 | 21:19

tks: Есть какая-то славянская пословица о дураках, которых не сеют и не пашут... И вот теперь я точно знаю, что их выращивают во ФСИН.

gvs 23 июля 2018 | 21:05

Вихри враждебные веют над нами
"Некие силы" нас злобно гнетут
))))

bozk 23 июля 2018 | 21:06

Инопланетяне во главе с Сатаной, наверное заставляли пытать. А они известные русофобы .

yalyu 23 июля 2018 | 21:07

Родственник проходил практику как пытать заключённых?

martin5660 23 июля 2018 | 21:11

Опять Обама виноват?

redka17 23 июля 2018 | 21:12

Эти "некие силы" сделали так что, все тайное становится явным.

nns33 23 июля 2018 | 21:12

Более глупое объяснение придумать невозможно.

henry52 23 июля 2018 | 21:13

"и хотя присутствовал при пытках, участия в них не принимал. "

А как поступают с теми кто "присутствовал при групповом изнасиловании, хотя участия в нем не принимал"?

hello_kitty 23 июля 2018 | 21:16

интересно получается: "некоторые силы" путают заключенного, а мусора стоят вокруг и смотрят?

stas12006 23 июля 2018 | 21:17

Бесы!!!!!!!!!
БЕСЫ!!!!!!!!!!!!!!
путинские мрази не виноваты!
это всё некие силы их попутали!
Голоса в голове!

prusol 23 июля 2018 | 21:17

"Силы" то хоть земные? Или, может быть с другой планеты?

tks 23 июля 2018 | 21:49

prusol: Силы, наподобие тех, что на гравюрах Альбрехта Дюрера изображены ;)))

sarbus 23 июля 2018 | 21:18

Барабашки?

ura_123 23 июля 2018 | 21:48

sarbus: путиняшки)))

edun1952 23 июля 2018 | 21:22

Гундяева прилечь к оправданию пыток, как пути к благодати, у него это красиво прокатывает.

plank1957 23 июля 2018 | 21:24

Ну да, Кузька завелся, и виноват при этом сам заключенный.

ivfn 23 июля 2018 | 21:29

plank1957:
Макарова жалко??? А мужичка которого он порешил не жалко ? Вы еще амурского резака пожалейте ,который 90 человек убил.

plank1957 23 июля 2018 | 21:43

ivfn:
И это дает право ФСИНовцам издеваться и пытать его?

vlabumur 23 июля 2018 | 21:25

«некие силы»

И ведь это на полном серьезе,на всех ТВ и у всех лавровых этот бред.

oleg_andreevich 23 июля 2018 | 21:25

Дотянулся-таки коварный Обама.

prusol 23 июля 2018 | 21:32

Этот Рудый - он здоров?

putkaput11 23 июля 2018 | 21:33

Инфернальная Россия,бесноватая страна,не спасёт уже мессия,всё исчерпано до дна.Нет ни совести, ни чести,здравый смысл и тот пропал,только нечисть куролесит вместе с быдлом правя бал...

victoria2266 23 июля 2018 | 21:35

Поэтому штаны сняли с Макарова, повалили на стол и около десяти отморов избивали и издевались, смелость прямо вселенская. Наглость и хамство так называемых правоохранительных органов не имеет предела.

prusol 23 июля 2018 | 21:39

victoria2266: Не только "наглость и хамство", но ещё глупость и явно наклонности садистов. И у их родственников тоже.

(комментарий скрыт)

prusol 23 июля 2018 | 21:41

Родственники садистов, а Вам известно что наказываются по заслугам не только действия, но и бездействие? Надо быть более подкованными юридически, когда ваши близкие - палачи.

prusol 23 июля 2018 | 21:44

Может быть нужно было ещё "пожаловаться" сразу же и на "некие силы"? Или священника пригласить с кадилом?

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