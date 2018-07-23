Тюремное ведомство утверждает, что ситуацию с пытками в ярославской колонии спровоцировали «некие силы»
Как сказал первый зам.директора ФСИН Анатолий Рудый, именно эти силы подсказывали заключенному Евгению Макарову, чтобы он вел себя вызывающе с сотрудниками исправительного учреждения. Ранее Рудый обвинил самого Макарова в провоцировании работников колонии. У осужденного было более 130-ти нарушений, он постоянно шел на конфликт с администрацией, — приводит слова чиновника ФСИН агентство ТАСС.
Тем временем «Новой газете» стало известно, что родственники одного из тюремщиков, который фигурирует в скандале, пожаловались на издание, а также на фонд «Общественный вердикт» в правоохранительные органы. Они настаивают, что их близкий лишь проходил в колонии практику и хотя присутствовал при пытках, участия в них не принимал.
Комментарии47
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ura_123 23 июля 2018 | 21:04
Это какие например силы,пендосы или инопланетяне?
liliputin_fashist 23 июля 2018 | 21:07
ura_123: некие силы - это менталитет, вседозволенность для вертухаев, преступная власть и терпеливость рабов.
karachenkov1 23 июля 2018 | 21:16
лучшая отмазка - назвать видео постановочным ( голливудским )
danko1 23 июля 2018 | 21:17
liliputin_fashist: Наглости этих вертухаев-гестаповцев предела нет.
Но всё только потому, что беспредел им этот и пытки повсюду позволяют свыше вести и смерть даже заключенных от избиений за смерть от сердечной недостаточности выдавать.
seryj_wolk 23 июля 2018 | 21:23
danko1: Так это прямо взято из большевистской песни:темные силы нас злобно гнетут! Чувствуется рука Госдепа и либерально-демократической партии рфии! )))
ivfn 23 июля 2018 | 21:31
danko1:
Кстати Макаров тоже не божий одуванчик. В 25 лет 5 судимостей. Последняя семь лет за мужичка ,которого порешил.
tks 23 июля 2018 | 21:47
Ссылку дайте пожалуйста.
taglit 23 июля 2018 | 21:34
danko1: ха-ха ха! Воланд во всем виноват!
akademik_ugarov_56 23 июля 2018 | 21:11
То, что это хорошо спланированная провокация было понятно сразу. За версту видно вмешательство из вне.
henry52 23 июля 2018 | 21:16
akademik_ugarov_56: Прилетел к ним Обама в голубом вертолет?
polsan 23 июля 2018 | 21:27
akademik_ugarov_56: Ты как профессиональный провокатор, уж знаешь толк в провокациях!
oleg_andreevich 23 июля 2018 | 21:30
akademik_ugarov_56: уточните, пожалуйста, в какой момент просмотра видео вам стало очевидно, что это хорошо спланированная провокация? Когда с заключенного сняли штаны? Или когда его распяли на столе? Или тогда, когда его стали избивать?
sensei54 23 июля 2018 | 21:30
akademik_ugarov_56: За версту видно вмешательство из вне.
...................................................................................................................
"У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает." (с)
Книжка называется Азбука.
shtirlitz77 23 июля 2018 | 21:46
sensei54: "У меня правильнописание хромает..."
Ну что с него взять.
Одно слово. академик!
uhovostro 23 июля 2018 | 21:12
ura_123: Ну неужели Вам до сих пор непонятно, что всё это устроил Обама-гад??!!..
neyexo 23 июля 2018 | 21:16
ura_123: некие силы - это госдеп
ura_123 23 июля 2018 | 21:45
neyexo: Стопудово! А кто же ещё?
;-)
nick_grinevitsky 23 июля 2018 | 21:17
ura_123:
Добрый вечер! Тёмные силы, нечисть. Срочно попа с кадилом...
tvitov66 23 июля 2018 | 21:04
... «некие силы» и недружественно посмотрел на Запад
raindengo 23 июля 2018 | 21:04
О как... и тут будут пятую колонну винить во всем... не иначе...
А они все такие сами хорошие... ну просто агнцы небесные...
tks 23 июля 2018 | 21:05
"Темные силы" будут привлечены?
prusol 23 июля 2018 | 21:19
tks: Есть какая-то славянская пословица о дураках, которых не сеют и не пашут... И вот теперь я точно знаю, что их выращивают во ФСИН.
gvs 23 июля 2018 | 21:05
Вихри враждебные веют над нами
"Некие силы" нас злобно гнетут
))))
bozk 23 июля 2018 | 21:06
Инопланетяне во главе с Сатаной, наверное заставляли пытать. А они известные русофобы .
yalyu 23 июля 2018 | 21:07
Родственник проходил практику как пытать заключённых?
martin5660 23 июля 2018 | 21:11
Опять Обама виноват?
redka17 23 июля 2018 | 21:12
Эти "некие силы" сделали так что, все тайное становится явным.
nns33 23 июля 2018 | 21:12
Более глупое объяснение придумать невозможно.
henry52 23 июля 2018 | 21:13
"и хотя присутствовал при пытках, участия в них не принимал. "
А как поступают с теми кто "присутствовал при групповом изнасиловании, хотя участия в нем не принимал"?
hello_kitty 23 июля 2018 | 21:16
интересно получается: "некоторые силы" путают заключенного, а мусора стоят вокруг и смотрят?
stas12006 23 июля 2018 | 21:17
Бесы!!!!!!!!!
БЕСЫ!!!!!!!!!!!!!!
путинские мрази не виноваты!
это всё некие силы их попутали!
Голоса в голове!
prusol 23 июля 2018 | 21:17
"Силы" то хоть земные? Или, может быть с другой планеты?
tks 23 июля 2018 | 21:49
prusol: Силы, наподобие тех, что на гравюрах Альбрехта Дюрера изображены ;)))
sarbus 23 июля 2018 | 21:18
Барабашки?
ura_123 23 июля 2018 | 21:48
sarbus: путиняшки)))
edun1952 23 июля 2018 | 21:22
Гундяева прилечь к оправданию пыток, как пути к благодати, у него это красиво прокатывает.
plank1957 23 июля 2018 | 21:24
Ну да, Кузька завелся, и виноват при этом сам заключенный.
ivfn 23 июля 2018 | 21:29
plank1957:
Макарова жалко??? А мужичка которого он порешил не жалко ? Вы еще амурского резака пожалейте ,который 90 человек убил.
plank1957 23 июля 2018 | 21:43
ivfn:
И это дает право ФСИНовцам издеваться и пытать его?
vlabumur 23 июля 2018 | 21:25
«некие силы»
И ведь это на полном серьезе,на всех ТВ и у всех лавровых этот бред.
oleg_andreevich 23 июля 2018 | 21:25
Дотянулся-таки коварный Обама.
prusol 23 июля 2018 | 21:32
Этот Рудый - он здоров?
putkaput11 23 июля 2018 | 21:33
Инфернальная Россия,бесноватая страна,не спасёт уже мессия,всё исчерпано до дна.Нет ни совести, ни чести,здравый смысл и тот пропал,только нечисть куролесит вместе с быдлом правя бал...
victoria2266 23 июля 2018 | 21:35
Поэтому штаны сняли с Макарова, повалили на стол и около десяти отморов избивали и издевались, смелость прямо вселенская. Наглость и хамство так называемых правоохранительных органов не имеет предела.
prusol 23 июля 2018 | 21:39
victoria2266: Не только "наглость и хамство", но ещё глупость и явно наклонности садистов. И у их родственников тоже.
prusol 23 июля 2018 | 21:41
Родственники садистов, а Вам известно что наказываются по заслугам не только действия, но и бездействие? Надо быть более подкованными юридически, когда ваши близкие - палачи.
prusol 23 июля 2018 | 21:44
Может быть нужно было ещё "пожаловаться" сразу же и на "некие силы"? Или священника пригласить с кадилом?