Тюремное ведомство утверждает, что ситуацию с пытками в ярославской колонии спровоцировали «некие силы»

Как сказал первый зам.директора ФСИН Анатолий Рудый, именно эти силы подсказывали заключенному Евгению Макарову, чтобы он вел себя вызывающе с сотрудниками исправительного учреждения. Ранее Рудый обвинил самого Макарова в провоцировании работников колонии. У осужденного было более 130-ти нарушений, он постоянно шел на конфликт с администрацией, — приводит слова чиновника ФСИН агентство ТАСС.

Тем временем «Новой газете» стало известно, что родственники одного из тюремщиков, который фигурирует в скандале, пожаловались на издание, а также на фонд «Общественный вердикт» в правоохранительные органы. Они настаивают, что их близкий лишь проходил в колонии практику и хотя присутствовал при пытках, участия в них не принимал.