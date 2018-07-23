В деле о госизмене в космической отрасли не менее двух арестованных
По словам источников агентств, помимо 74-летнего Виктора Кудрявцева в СИЗО находится еще один подозреваемый, однако о его личности пока ничего не известно. Между тем, сын Кудрявцева рассказал «Интерфаксу», что его отец вины не признаёт. В то же время он добавил, что первый обыск по этому делу у научного сотрудника ЦНИИмаша прошел еще в сентябре прошлого года. Но задержан Кудрявцев был лишь утром в минувшую пятницу.
Комментарии7
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hello_kitty 23 июля 2018 | 21:12
этот старпер наверно выдал НАТовцам технологию производства ФАУ-2...
akademik_ugarov_56 23 июля 2018 | 21:15
Россия - великая космическая супер держава.
И нам необходимо сохранять мировое лидерство.
Предателей на нары!
navsegda 23 июля 2018 | 21:23
akademik_ugarov_56: Ты что борща въепал и киселём запил ? ) нету никакой супердержавы и лидерства ещё с прошлого века , у тебя от компа , до утюга всё имортное
palmcoast___ 23 июля 2018 | 21:30
Отэто правильно, что второго поборкали, который помоложе, а то этот 74 летний пердун может до суда не дожить.
henry52 23 июля 2018 | 21:32
akademik_ugarov_56: Как у портянок все просто: раз задержали (посадили) человека - значит виноват и не надо никакого суда...
Г.вно ты а не академик...
sensei54 23 июля 2018 | 21:34
akademik_ugarov_56: великая космическая супер держава.
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Рассказали врагу, что все эти четыре слова - дутый пузырь.
navsegda 23 июля 2018 | 21:30
Работнику космической отрасли А.Кудрявцеву 74 года ?!?! Второму вероятно не меньше , вот бравые фсбэшники пересажают последних ещё живых старичков и песец отрасли