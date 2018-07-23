В деле о госизмене в космической отрасли не менее двух арестованных

По словам источников агентств, помимо 74-летнего Виктора Кудрявцева в СИЗО находится еще один подозреваемый, однако о его личности пока ничего не известно. Между тем, сын Кудрявцева рассказал «Интерфаксу», что его отец вины не признаёт. В то же время он добавил, что первый обыск по этому делу у научного сотрудника ЦНИИмаша прошел еще в сентябре прошлого года. Но задержан Кудрявцев был лишь утром в минувшую пятницу.