В отношении правозащитника Пономарева составлен протокол о правонарушении за участие в одиночном пикете

В отношении главы движения «За права человека» Льва Пономарева составлен протокол о правонарушении за участие в одиночном пикете в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Об этом правозащитник сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В отношении меня составили протокол о задержании, протокол о правонарушении и предложили прийти в Тверской суд 31го числа в 11 часов», — сказал он.

Л.Пономарев отметил, что его обвиняют в нарушении указа президента России N 202 о применении усиленных мер безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу. По нему проведение массовых акций за период с 25 мая по 25 июля 2018 года должно заранее согласовываться с ФСБ и МВД.

«На протяжении двух месяцев почти всех людей, которые выходили на одиночные пикеты, наказывали за то, что они нарушали указ президента, но, на самом деле, в указе нет ни слова об одиночном пикете», — заявил он.

Л.Пономарев подчеркнул, что считает свое задержание незаконным. По его словам, указ не должен распространяться на одиночные пикеты, поскольку по федеральному закону их проведение не требует уведомления, а указ президента не может противоречить федеральному закону. Он предположил, что систематические задержания активистов объясняются специальным приказом в полиции о запрете одиночных акций.

Л.Пономарев добавил, что указ сам по себе в условиях чемпионата мира был оправдан с точки зрения противостояния терроризму, однако распространять его и на одиночные пикеты неразумно.

Л.Пономарев был задержан у здания Генпрокуратуры в Москве в понедельник днем.