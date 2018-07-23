В отношении правозащитника Пономарева составлен протокол о правонарушении за участие в одиночном пикете
В отношении главы движения «За права человека» Льва Пономарева составлен протокол о правонарушении за участие в одиночном пикете в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Об этом правозащитник сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«В отношении меня составили протокол о задержании, протокол о правонарушении и предложили прийти в Тверской суд 31го числа в 11 часов», — сказал он.
Л.Пономарев отметил, что его обвиняют в нарушении указа президента России N 202 о применении усиленных мер безопасности во время проведения чемпионата мира по футболу. По нему проведение массовых акций за период с 25 мая по 25 июля 2018 года должно заранее согласовываться с ФСБ и МВД.
«На протяжении двух месяцев почти всех людей, которые выходили на одиночные пикеты, наказывали за то, что они нарушали указ президента, но, на самом деле, в указе нет ни слова об одиночном пикете», — заявил он.
Л.Пономарев подчеркнул, что считает свое задержание незаконным. По его словам, указ не должен распространяться на одиночные пикеты, поскольку по федеральному закону их проведение не требует уведомления, а указ президента не может противоречить федеральному закону. Он предположил, что систематические задержания активистов объясняются специальным приказом в полиции о запрете одиночных акций.
Л.Пономарев добавил, что указ сам по себе в условиях чемпионата мира был оправдан с точки зрения противостояния терроризму, однако распространять его и на одиночные пикеты неразумно.
Л.Пономарев был задержан у здания Генпрокуратуры в Москве в понедельник днем.
Комментарии1
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tuman13 23 июля 2018 | 21:17
Сначала указ осуждается, потом домысливается (ну естесвенно, в благоприятную для себя сторону), а далее возмущаемся наказанием за якобы "нарушение".
Это как сначала читаем какое-либо постановление правительства, потом начинается домысливание всевозможных отрицательных возможностей, далее вся оппа дико пугается и подымает вселенский вопль.