По закону провести референдум о пенсионной реформе, не инициированный властью, фактически невозможно — юрист
Российские законы сформулированы таким образом, что провести референдум, в том числе против повышения пенсионного возраста, не инициированный властью, фактически невозможно. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила юрист, профессор кафедры конституционного и административного права ВШЭ Елена Лукьянова.
«Создана такая процедура, что мы в преподавании конституционного права России задумались всерьез о том, чтобы перенести референдум из конституционного права в раздел истории государства и права. Закон сформулирован таким образом, что референдум, неинициированный властью, фактически провести невозможно», — сказала она.
По словам Е.Лукьяновой, с момента издания закона о референдуме в 1995 году никому еще не удалось организовать его на федеральном уровне. Процедура проведения референдумов за эти годы усложнилась, а законы изменились таким образом, чтобы провести его было невозможно.
Она выразила опасения, что ЦИК тем или иным способом заблокирует инициативу КПРФ. Она предположила, что ЦИК может отнести вопрос о пенсиях к исключительной компетенции Федерального собрания, таким образом сделав проведение референдума невозможным по закону, или же придраться к бюрократическим тонкостям в процессе регистрации заявки на проведение референдума.
«Они откажут по закону, но закон составлен таким образом, что легко найти ту или иную лазейку – а их тут примерно 5-6, если не больше – по которой они могут отказать», – сказала она.
Е.Лукьянова объяснила, что процедура подготовки к проведению референдума крайне сложная. Сначала необходимо собрать инициативную группу и заявить об этом в ЦИК. Затем в течение 2 месяцев следует найти еще 43 инициативные группы в различных регионах России и только после этого нужно подать еще одну заявку в ЦИК о сборе подписей в поддержку референдума. В случае одобрения заявители должны в течение 45 дней собрать 2 млн подписей граждан, при этом на один регион может приходиться не более 50 тыс подписей.
Ранее КПРФ выдвинула инициативу о проведении референдума против повышения пенсионного возраста.
Комментарии4
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ura_123 23 июля 2018 | 20:46
Прикольно... Вот вам робятишки и последствия влезания грязными лапами в конституцию.
А началось с повышения президентского срока,сначала до пяти лет,а потом и до шести...
liliputin_fashist 23 июля 2018 | 20:56
ura_123: Нех рабам мнение высказывать!!! Кто борзый - в ярославскую колонию на перевоспитание.
ura_123 23 июля 2018 | 20:59
liliputin_fashist: Так а тож!
aallttoo 23 июля 2018 | 20:51
Мы провели референдум в Крыму.... (Путин есличё)
А в вяликой энергетической сверхдержаве - фигвам.