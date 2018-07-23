Российские законы сформулированы таким образом, что провести референдум, в том числе против повышения пенсионного возраста, не инициированный властью, фактически невозможно. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила юрист, профессор кафедры конституционного и административного права ВШЭ Елена Лукьянова.

«Создана такая процедура, что мы в преподавании конституционного права России задумались всерьез о том, чтобы перенести референдум из конституционного права в раздел истории государства и права. Закон сформулирован таким образом, что референдум, неинициированный властью, фактически провести невозможно», — сказала она.

По словам Е.Лукьяновой, с момента издания закона о референдуме в 1995 году никому еще не удалось организовать его на федеральном уровне. Процедура проведения референдумов за эти годы усложнилась, а законы изменились таким образом, чтобы провести его было невозможно.

Она выразила опасения, что ЦИК тем или иным способом заблокирует инициативу КПРФ. Она предположила, что ЦИК может отнести вопрос о пенсиях к исключительной компетенции Федерального собрания, таким образом сделав проведение референдума невозможным по закону, или же придраться к бюрократическим тонкостям в процессе регистрации заявки на проведение референдума.

«Они откажут по закону, но закон составлен таким образом, что легко найти ту или иную лазейку – а их тут примерно 5-6, если не больше – по которой они могут отказать», – сказала она.

Е.Лукьянова объяснила, что процедура подготовки к проведению референдума крайне сложная. Сначала необходимо собрать инициативную группу и заявить об этом в ЦИК. Затем в течение 2 месяцев следует найти еще 43 инициативные группы в различных регионах России и только после этого нужно подать еще одну заявку в ЦИК о сборе подписей в поддержку референдума. В случае одобрения заявители должны в течение 45 дней собрать 2 млн подписей граждан, при этом на один регион может приходиться не более 50 тыс подписей.

Ранее КПРФ выдвинула инициативу о проведении референдума против повышения пенсионного возраста.