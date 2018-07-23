Футболистам московского «Локомотива» вручили сегодня золотые медали Чемпионата России
Команда в прошлом сезоне заняла первое место впервые за 14 лет Серебро первенства сегодня вручали столичному ЦСКА. Церемония проходила на домашнем стадионе клуба «ВЭБ Арена». «Локомотив» награждали на их родном стадионе – «РЖД Арена».
В эту пятницу в Нижнем Новгороде состоится матч за Суперкубок России, где железнодорожники встретятся с армейцами.
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