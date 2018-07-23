Сотрудники Русского музея в Петербурге выступили против его реконструкции
В письме на имя директора музея они обращают внимание на то, что их не проинформировали о планах по переезду, не объясняют причину приоритетов грядущего ремонта. Кроме того, им до сих пор неизвестно, есть ли на это разрешение Комитета по охране памятников. В коллективном письме, которое оказалось в распоряжении «Радио Свобода», работники музея предупреждают, что поспешные действия могут принести большой вред экспонатам.
Руководство учреждения культуры собирается реконструировать один из внутренних дворов.
Комментарии5
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gvs 23 июля 2018 | 20:37
Зачем в музее экспонаты? Музей - это учреждение для освоения и распила. ))))
spbdweller 23 июля 2018 | 20:39
Путин нашел место, где он еще не гадил.
tv_victim 23 июля 2018 | 20:41
Приглянулись картины кому надо....
prusol 23 июля 2018 | 20:50
Какими же варварскими должны быть "поспешные действия", чтобы они нанесли "вред экспонатам"?
zorkin75 23 июля 2018 | 21:06
Сотрудники музея подозревают,какая там будет реконструкция .Скорее,деструкция с элементами распила.