Сотрудники Русского музея в Петербурге выступили против его реконструкции

В письме на имя директора музея они обращают внимание на то, что их не проинформировали о планах по переезду, не объясняют причину приоритетов грядущего ремонта. Кроме того, им до сих пор неизвестно, есть ли на это разрешение Комитета по охране памятников. В коллективном письме, которое оказалось в распоряжении «Радио Свобода», работники музея предупреждают, что поспешные действия могут принести большой вред экспонатам.

Руководство учреждения культуры собирается реконструировать один из внутренних дворов.