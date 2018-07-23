Суд в США рассматривает просьбу бывшего соратника Трампа Пола Манафорта об отсрочке уголовного процесса по его делу

Суд в США этим вечером рассматривает просьбу бывшего соратника Дональда Трампа Пола Манафорта об отсрочке уголовного процесса по его делу. Экс-менеджер предвыборной кампании нынешнего президента США обвиняется в финансовых махинациях. Он вины не признаёт и просит отложить начало слушаний на несколько месяцев. Также Манафорта обвиняют в манипулировании свидетелями и в лоббистской деятельности в интересах бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Пока что начало процесса назначено на эту среду.