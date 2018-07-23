Суд в США рассматривает просьбу бывшего соратника Трампа Пола Манафорта об отсрочке уголовного процесса по его делу
Суд в США этим вечером рассматривает просьбу бывшего соратника Дональда Трампа Пола Манафорта об отсрочке уголовного процесса по его делу. Экс-менеджер предвыборной кампании нынешнего президента США обвиняется в финансовых махинациях. Он вины не признаёт и просит отложить начало слушаний на несколько месяцев. Также Манафорта обвиняют в манипулировании свидетелями и в лоббистской деятельности в интересах бывшего украинского президента Виктора Януковича.
Пока что начало процесса назначено на эту среду.
Комментарии4
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johio 23 июля 2018 | 20:39
Попросил отсрочки, пока у его собачки месячные
honduras_na_colyme 23 июля 2018 | 20:57
Вот только неясно, зачем это - ведь раньше сядешь, раньше выйдешь. Через триста лет.
Впрочем, гипотеза у меня есть.
Если суд начнётся до промежуточных выборов в конгресс (начало ноября) и начнут всплывать весёлые подробности про Трампа, то республиканцы почти наверняка выборы профукают.
Поэтому лучше сначала выборы, а потом уже, чёрт с ним, суд.
Лучший кореш Донни обещал потом отмазать, в смысле помиловать.
aswarsp 23 июля 2018 | 20:55
Отсрочка пригодится. Пусть его судят вместе с подельниками.
neyexo 23 июля 2018 | 20:56
Новости наша профессия и ни слова р том, зачем нужна отсрочка.
Ответ (помогаю Эху) - защите предъявили 120 тыс. страниц дела, рассмотрение уже должно начаться, а изучить столько страниц времени нет.