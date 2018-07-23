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20:31, 23 июля 2018

Полицейские в Алтайском крае проводят проверку после появления видеоролика убийства котенка

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе место, где это случилось, и личности несовершеннолетних на видеозаписи. Несколько часов назад видеоролик появился в интернете. На нем несовершеннолетняя девочка топором разрубает котенка.

Комментарии

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bozk 23 июля 2018 | 20:37

Месть за кота скрипачей ?

tanyaya 23 июля 2018 | 20:54

Больное безумное общество, государством пропагандируется насилие над теми, кто не может ответить и защитить себя.
Полстраны (если не больше) законченных садистов, готовых убивать всех и везде.
этот ребёнок (девочка? надо же, ещё и девочка) - слепок с российского общества.
Она не чувствует эмпатии, она не чувствует чужой боли, она не понимает, что так делать нельзя, она не знает, что такое сострадание.
Скорее всего, в семье ребёнка постоянно избивают и подвергают другим формам насилия.
А из телевизора этот никому не нужный ребёнок видит только ненависть.
Вот так и получилась садистка. её теперь только в психушку. Она реально опасна.

tanyaya 23 июля 2018 | 21:10

Как выяснилось, это сделал дочь местного чиновника, единороса. Кто бы сомневался.

sharko_2 23 июля 2018 | 21:30

Разрубает на куски. Весело смеясь. А мамаша объяснила, что котёнок был болен и доча избавила его от мучений.
Народ-богоносец.

lager23 23 июля 2018 | 20:38

Путинизм

shlevet 23 июля 2018 | 20:42

lager23: Причем тут путинизм, в штабе Навального работал чел, который занимался почти тем же

danko_voila 23 июля 2018 | 20:49

lager23: у тебе хохло майданизм головного мозга. К бабке данко1 не ходи.

polikarpich 23 июля 2018 | 21:06

lager23: Да уж. Эльзы Кох не только в Германии водятся.

balmont 23 июля 2018 | 20:39

Писец котёнку - срать не будет. Похоже, что в Алтайском крае наступил полный рай на земле и ментам уже просто занять себя нечем.

prusol 23 июля 2018 | 20:43

balmont: Может быть это они просто рьяно взялись за своё дело после случая в Ярославле?

polikarpich 23 июля 2018 | 20:46

balmont: Эта девочка потом тебе же башку топором развалит напополам.
В сети таких ублюдков навалом. У них даже сообщества свои есть.
Некоторые даже под мусульман косят, "джихад" объявляют зоозащитникам, угрожают убийством.

balmont 23 июля 2018 | 21:45

polikarpich: Не, я далече от Алтая, да и с малолетками не общаюсь.

rampa 23 июля 2018 | 20:49

balmont: конечно. Нужно подождать пока эта девочка подрастет и человека убьет. Или в полицию пойдет работать, чтобы людей истязать.
Интересно, а ты не срешь? Или пусть она тебя безнаказанно прикончит?

balmont 23 июля 2018 | 21:49

rampa: rampa: Прекратите истерику! Скоро ВАС будут резать трудолюбивые мигранты, задумайтесь лучше об этом.

mamiluk 23 июля 2018 | 20:42

Вот интересные российские стандарты... алтайского котёнка увидели,а в ярославском СИЗо не хотят замечать замученного узника...

tanyaya 23 июля 2018 | 20:57

mamiluk: Уверяю вас, что все ярославские садисты начинали с котят. По другому не бывает.

igorekimov 23 июля 2018 | 20:46

Пороть малолетнюю сучку с утра до вечера, пока не поумнеет.

compare 23 июля 2018 | 20:53

это нет девочка,это мутант...ничего из этой мрази уже не получится доброго...говенная "девочка". пусть в жизни ей аукнется не меньшим злом,это будет сраведливо.

jetsam 23 июля 2018 | 21:00

compare: не правы. как раз из нее и выйдет новая чапман, роднина, яровая, поклонская....
может пол сменит и станет жириком. или слуцким. или письковонавкиным.

* подойдите к проруби - разве там пенка болтается? :)
вот именно - овно никогда не тонет. никогда.
хоть астероид хоть потоп, а клопы, тараканы и крысы - живее всех живых.

jetsam 23 июля 2018 | 21:03

кстати - поклонской - ей более вероятно.
ибо, если вспомнить - кого там николка-кровавый любил
из пистолей стрелять? ась? вот она и пошла его дорожкой.

polikarpich 23 июля 2018 | 21:09

jetsam: Он ещё и всё подробно записывал. Было бы видео в то время, он бы и на Ютуб выкладывал. Или в Контакте.
Вот и по нём постреляли тоже.

tks 23 июля 2018 | 20:58

Мордорашки.

jetsam 23 июля 2018 | 21:11

никто не задал вопрос - а кто ее родители-то?
какими заболеваниями они были подвержены?
где-то эта двуногая же брала пример?
может они там всей семейкой бомжей разделывают по ночам?

* это, наверное, скорее всего, вероятнее - генетически.
уже в хромах сидит. одназнАчна надо фамильное древо
смотреть. кто, кого, когда и почему.
соседей проверить. ну не может такой всплеск на ровном месте.

tanyaya 23 июля 2018 | 21:16

jetsam: Папа этой садистки - чиновник-единорос. Вы удивились? Представляете, что там в семье творится, если дочь чиновника-единороса со смешком разрубает двухнедельного котёнка на части? Причем разрубает долго и основательно. И при этом всё-время ржёт.

jetsam 23 июля 2018 | 21:28

tanyaya: а если бы он был из партии навального?
что бы тогда сказали? а если бы коммунистом?
а если бы лдпр?

вы должность озвучьте. членство в профсоюзе
ни на что не влияет. если это не проф.гестапо.

я бы сначала ДНК проверил. а то может он и не папа ей.
все может быть. может там мама главное лицо.
или соседи - может там цапок местный.

* любит красные феррари? - еще не признак чикатило.

tanyaya 23 июля 2018 | 21:41

jetsam: У Навального нет партии. Однако это не отменяет того факта, что девица-убийца - дочь местного главы администрации, единороса. Это чистейший факт. А всё остальное, это у вас фантазии разыгрались и нервы расшалились - дерябните валерьянки и в койку.

petslonbur 23 июля 2018 | 21:41

Всё это следствие путинской людоедской политики.Жизнь обесценена в принципе.Такое понятие как сострадание и гуманизм вычеркнуто единойроссией из нашей жизни.Путинский уклад русской жизни сводится лишь к обогащению.Морали здесь места нет.

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