Полицейские в Алтайском крае проводят проверку после появления видеоролика убийства котенка
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, в том числе место, где это случилось, и личности несовершеннолетних на видеозаписи. Несколько часов назад видеоролик появился в интернете. На нем несовершеннолетняя девочка топором разрубает котенка.
Комментарии27
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bozk 23 июля 2018 | 20:37
Месть за кота скрипачей ?
tanyaya 23 июля 2018 | 20:54
Больное безумное общество, государством пропагандируется насилие над теми, кто не может ответить и защитить себя.
Полстраны (если не больше) законченных садистов, готовых убивать всех и везде.
этот ребёнок (девочка? надо же, ещё и девочка) - слепок с российского общества.
Она не чувствует эмпатии, она не чувствует чужой боли, она не понимает, что так делать нельзя, она не знает, что такое сострадание.
Скорее всего, в семье ребёнка постоянно избивают и подвергают другим формам насилия.
А из телевизора этот никому не нужный ребёнок видит только ненависть.
Вот так и получилась садистка. её теперь только в психушку. Она реально опасна.
tanyaya 23 июля 2018 | 21:10
Как выяснилось, это сделал дочь местного чиновника, единороса. Кто бы сомневался.
sharko_2 23 июля 2018 | 21:30
Разрубает на куски. Весело смеясь. А мамаша объяснила, что котёнок был болен и доча избавила его от мучений.
Народ-богоносец.
lager23 23 июля 2018 | 20:38
Путинизм
shlevet 23 июля 2018 | 20:42
lager23: Причем тут путинизм, в штабе Навального работал чел, который занимался почти тем же
danko_voila 23 июля 2018 | 20:49
lager23: у тебе хохло майданизм головного мозга. К бабке данко1 не ходи.
polikarpich 23 июля 2018 | 21:06
lager23: Да уж. Эльзы Кох не только в Германии водятся.
balmont 23 июля 2018 | 20:39
Писец котёнку - срать не будет. Похоже, что в Алтайском крае наступил полный рай на земле и ментам уже просто занять себя нечем.
prusol 23 июля 2018 | 20:43
balmont: Может быть это они просто рьяно взялись за своё дело после случая в Ярославле?
polikarpich 23 июля 2018 | 20:46
balmont: Эта девочка потом тебе же башку топором развалит напополам.
В сети таких ублюдков навалом. У них даже сообщества свои есть.
Некоторые даже под мусульман косят, "джихад" объявляют зоозащитникам, угрожают убийством.
balmont 23 июля 2018 | 21:45
polikarpich: Не, я далече от Алтая, да и с малолетками не общаюсь.
rampa 23 июля 2018 | 20:49
balmont: конечно. Нужно подождать пока эта девочка подрастет и человека убьет. Или в полицию пойдет работать, чтобы людей истязать.
Интересно, а ты не срешь? Или пусть она тебя безнаказанно прикончит?
balmont 23 июля 2018 | 21:49
rampa: rampa: Прекратите истерику! Скоро ВАС будут резать трудолюбивые мигранты, задумайтесь лучше об этом.
mamiluk 23 июля 2018 | 20:42
Вот интересные российские стандарты... алтайского котёнка увидели,а в ярославском СИЗо не хотят замечать замученного узника...
tanyaya 23 июля 2018 | 20:57
mamiluk: Уверяю вас, что все ярославские садисты начинали с котят. По другому не бывает.
igorekimov 23 июля 2018 | 20:46
Пороть малолетнюю сучку с утра до вечера, пока не поумнеет.
compare 23 июля 2018 | 20:53
это нет девочка,это мутант...ничего из этой мрази уже не получится доброго...говенная "девочка". пусть в жизни ей аукнется не меньшим злом,это будет сраведливо.
jetsam 23 июля 2018 | 21:00
compare: не правы. как раз из нее и выйдет новая чапман, роднина, яровая, поклонская....
может пол сменит и станет жириком. или слуцким. или письковонавкиным.
* подойдите к проруби - разве там пенка болтается? :)
вот именно - овно никогда не тонет. никогда.
хоть астероид хоть потоп, а клопы, тараканы и крысы - живее всех живых.
jetsam 23 июля 2018 | 21:03
кстати - поклонской - ей более вероятно.
ибо, если вспомнить - кого там николка-кровавый любил
из пистолей стрелять? ась? вот она и пошла его дорожкой.
polikarpich 23 июля 2018 | 21:09
jetsam: Он ещё и всё подробно записывал. Было бы видео в то время, он бы и на Ютуб выкладывал. Или в Контакте.
Вот и по нём постреляли тоже.
tks 23 июля 2018 | 20:58
Мордорашки.
jetsam 23 июля 2018 | 21:11
никто не задал вопрос - а кто ее родители-то?
какими заболеваниями они были подвержены?
где-то эта двуногая же брала пример?
может они там всей семейкой бомжей разделывают по ночам?
* это, наверное, скорее всего, вероятнее - генетически.
уже в хромах сидит. одназнАчна надо фамильное древо
смотреть. кто, кого, когда и почему.
соседей проверить. ну не может такой всплеск на ровном месте.
tanyaya 23 июля 2018 | 21:16
jetsam: Папа этой садистки - чиновник-единорос. Вы удивились? Представляете, что там в семье творится, если дочь чиновника-единороса со смешком разрубает двухнедельного котёнка на части? Причем разрубает долго и основательно. И при этом всё-время ржёт.
jetsam 23 июля 2018 | 21:28
tanyaya: а если бы он был из партии навального?
что бы тогда сказали? а если бы коммунистом?
а если бы лдпр?
вы должность озвучьте. членство в профсоюзе
ни на что не влияет. если это не проф.гестапо.
я бы сначала ДНК проверил. а то может он и не папа ей.
все может быть. может там мама главное лицо.
или соседи - может там цапок местный.
* любит красные феррари? - еще не признак чикатило.
tanyaya 23 июля 2018 | 21:41
jetsam: У Навального нет партии. Однако это не отменяет того факта, что девица-убийца - дочь местного главы администрации, единороса. Это чистейший факт. А всё остальное, это у вас фантазии разыгрались и нервы расшалились - дерябните валерьянки и в койку.
petslonbur 23 июля 2018 | 21:41
Всё это следствие путинской людоедской политики.Жизнь обесценена в принципе.Такое понятие как сострадание и гуманизм вычеркнуто единойроссией из нашей жизни.Путинский уклад русской жизни сводится лишь к обогащению.Морали здесь места нет.