Суд в Челябинске закрыл для прессы процесс о пытках в местной колонии

Четверых сотрудников обвиняют в избиении и гибели заключенного. Как пишет «Медиазона», процесс закрыли по просьбе адвоката одного из обвиняемых. Судья Виталий Сиротин посчитал достаточным основанием вероятную угрозу близким подсудимого, чьи личные данные может огласить судья.