Суд в Челябинске закрыл для прессы процесс о пытках в местной колонии
Четверых сотрудников обвиняют в избиении и гибели заключенного. Как пишет «Медиазона», процесс закрыли по просьбе адвоката одного из обвиняемых. Судья Виталий Сиротин посчитал достаточным основанием вероятную угрозу близким подсудимого, чьи личные данные может огласить судья.
Комментарии15
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ura_123 23 июля 2018 | 20:37
Во как,угрозу близким обвиняемого... Анонимность мразей приводит к безнаказанности из садистских наклонностей.
danko_voila 23 июля 2018 | 20:41
ura_123: где старая маразматичка данко1 спец в пытках?
ura_123 23 июля 2018 | 20:57
danko_voila: Ты опять себя потеряло?
tvitov66 23 июля 2018 | 21:12
ura_123: скучает ... судя по аватару совсем не о женщине
nns33 23 июля 2018 | 20:51
ura_123: Случаи издевательств и гибели людей необходимо придавать гласности. Только это заставит мерзавцев притормозить. В обязанности ФСИНовцев не входит избиение,унижение и лишение здоровья осуждённых.
jetsam 23 июля 2018 | 21:16
nns33: да ну? америку все открываете?
вон оффшор виолончелиста придали гласности и что?
он не повесился. его не убили, в суд не вызывали.
налоги не требовали. наоборот - ставили примером,
наградили орденом (вроде). и тормозить он не стал.
так что публичность нужна и важна.
но только в камере от нее толку на иголку.
prusol 23 июля 2018 | 20:37
Какая разница: открытый или закрытый? Важно - каким будет окончательный вердикт.
zorkin75 23 июля 2018 | 20:38
Нужен другой суд,чтоб закрывал этот существующий сволочной суд.Ну,скоро будет,доиграетесь подонки.
tvitov66 23 июля 2018 | 21:10
zorkin75: этот суд надо сократить, но оставить - специально для определенного круга лиц, что взрастили сей суд ... то же самое касается вертухаев и полицаев
spitac 23 июля 2018 | 20:50
Такие процессы должны быть открытыми и максимально гласными. Только тогда есть надежда. что пыток не будет.
zorkin75 23 июля 2018 | 21:22
spitac: Пытки будут,пока палачи будут осознавать себя безнаказанными.Эти 17 вурдалаков из ИТК ещё на свободе и продолжают издеваться над нормальными людьми.
satttana_perrrkele 23 июля 2018 | 20:57
теперь мы знаем, что такое "Государственная тайна"!
(с закрытой ранее инфы, что кривозубая карла, грелка-пукалка, дегенерат и ничтожество - гриф секретности понижен до 3-го уровня: запрещено рассказывать коренным народам крайнего Севера)
ed10075 23 июля 2018 | 21:10
Система прячет своих исполнителей, бережет их тонкую нервную конструкцию.
А их тварей судить нужно только публично, при большом стечении народа.
jetsam 23 июля 2018 | 21:21
ed10075: большое стечение народа - проходили.
называется суд линча. если в той толпе ваша морда
соседу не понравится и он крикнет "капитан. этот пидр
в химках деревянными членами торгует" - вы и ойкнуть
не успеете, как будете висеть, как "осужденный
народным судом дегенерат-педофил".
* а имущество, ваше, будет отдано тому кто крикнул первым.
суд при толпе - история - никогда не бывал справедливым.
последние 100 лет россии это хорошо показало :)
oleg_andreevich 23 июля 2018 | 21:34
Больше всего на свете они боятся публичности.