В деле о госизмене в космическом ведомстве фигурируют не менее двух человек

Об этом агентству ТАСС сообщил источник в следственном ведомстве. В свою очередь, источник «Интерфакса» утверждает, что второй подозреваемый также задержан и находится под стражей. Ранее было известно об одном арестованном – 74-летнем научном сотруднике ЦНИИмаш Викторе Кудрявцеве.

Как рассказал РБК его сын Ярослав, Кудрявцева-старшего задержали утром в квартире в Королеве. Сотрудники ФСБ провели обыск также в квартире его родных, на даче и в гараже. Ярослав Кудрявцев подчеркнул, что несколько лет его отец перенес инфаркт, у него прогрессируют диабет и болезни, связанные с возрастом.