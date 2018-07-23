В деле о госизмене в космическом ведомстве фигурируют не менее двух человек
Об этом агентству ТАСС сообщил источник в следственном ведомстве. В свою очередь, источник «Интерфакса» утверждает, что второй подозреваемый также задержан и находится под стражей. Ранее было известно об одном арестованном – 74-летнем научном сотруднике ЦНИИмаш Викторе Кудрявцеве.
Как рассказал РБК его сын Ярослав, Кудрявцева-старшего задержали утром в квартире в Королеве. Сотрудники ФСБ провели обыск также в квартире его родных, на даче и в гараже. Ярослав Кудрявцев подчеркнул, что несколько лет его отец перенес инфаркт, у него прогрессируют диабет и болезни, связанные с возрастом.
Комментарии4
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prusol 23 июля 2018 | 20:40
Когда Кудрявцев совершал преступление - он забыл о том, что у него больной отец?
zorkin75 23 июля 2018 | 20:50
prusol: Вопрос как раз то и в том-совершал ли Кудрявцев преступление ?Если б вы попали в застенки русского ГЕСТАПО-ЕБ,то сами бы ответили бы однозначно-ДА.
neyexo 23 июля 2018 | 20:50
В разнарядке сколько человек?
neyexo 23 июля 2018 | 20:52
ТВ использует факт задержания как доказательство существования гиперзвуковой ракеты