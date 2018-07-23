В США на 14 месяцев дисквалифицирован пловец Райан Лохте
33-летний спортсмен наказан за применение допинга, — пояснили в американском антидопинговом агентстве. Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира.
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33-летний спортсмен наказан за применение допинга, — пояснили в американском антидопинговом агентстве. Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира.
Комментарии9
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sparky 23 июля 2018 | 20:08
А какие медали отберут у допингиста?
fig_vvam 23 июля 2018 | 20:19
sparky: Никакие, потому что допинг он принял сейчас, а медали получил много раньше.
Но показателен саапм факт, что США сами полймали на допинге и наказали своего выдающегося спортсмена.
В России такое исключено. В России спортсмены такого уровня неприкасаемые. Их могут поймать только за границей.
Российские антидопинговые службы российских выдающихся спортсменов не ловили никогда.
sokol7777 23 июля 2018 | 20:26
fig_vvam: Никакие, потому что допинг он принял сейчас, а медали получил много раньше.
Но показателен саапм факт, что США сами полймали на допинге и наказали своего выдающегося спортсмена.
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Ахаха.Ты сам себя-то слышишь?
danko1 23 июля 2018 | 20:26
fig_vvam: Более того, в США из героя он мгновенно превратится в того, на кого обруится презрение тех, кто раньше им гордился. Как это было с прошлыми чемпионами, которые даже сами признавались.
А у нас допингисты становятся героями, депутатами ГД, руководителями администраций, комментаторами и т.д.
blinorozhiy_chmo 23 июля 2018 | 20:31
Ничего нового.
У американцев ВСЕ олимпийские медалисты ВСЕГДА сидели и сидят на сильнейших допингах.
Но, проститутка ВАДА скуплена ими на корню.))))
Вот иногда сдадут одного для приличия, а сто одного прикроют.
Факт - во всем спортивном Мире хорошо известный! Бесспорный Факт.
sparky 23 июля 2018 | 20:33
fig_vvam: Я пока не искал, когда у него нашли допинг. Возможно, что он внезапно "обнаружился после его хулиганства и пьянства на заправке в Рио во время Олимпиады.
Будет время, посмотрю.
sparky 23 июля 2018 | 21:42
fig_vvam:
The 14-month ban, retroactive to May 24 and announced Monday by USADA, is his second in less than two years after his 10-month suspension for his behavior during a drunken incident that created widespread scorn at the 2016 Rio de Janeiro Olympics.
Бан с 24 мая. Какую-то хрень вколол. А зазвездился он уже давно.
jetsam 23 июля 2018 | 20:30
а чего так тихо?
почему не слышно путриотов с криком - все фальсификация. политика и компот?
да это же они, сцуки, нам мстят за сочи! и за корею!!!
вот, сцуки, своих назло нам отстраняют. спецом.
чтобы они на наши соревнования не ездили.
чтобы наш вечный мундиаль пропустили - как раз у нас сейчас
везде вода и стадионы плавают...
uryden 23 июля 2018 | 21:21
В США всегда так поступают.
Пока привозит медали, допинг крышуется. А как только перестал, то и защиту сняли.
Вроде бы справедливость восторжествовала, но как быть с теми, у которых он по существу украл медали?