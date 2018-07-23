Законодательное собрание Петербурга планирует закупить к новому году более 500 подарочных подушек-поросят

Цена контракта составляет около 330-ти тысяч рублей, — передает агентство FlashNord со ссылкой на сайт госзакупок. Поросята должны быть голубого и розового цвета. Внутри них должны помещаться 500 граммов кондитерских изделий. Итоги конкурса подведут в начале августа. Следующий год по китайскому календарю является годом свиньи.