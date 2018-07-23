Законодательное собрание Петербурга планирует закупить к новому году более 500 подарочных подушек-поросят
Цена контракта составляет около 330-ти тысяч рублей, — передает агентство FlashNord со ссылкой на сайт госзакупок. Поросята должны быть голубого и розового цвета. Внутри них должны помещаться 500 граммов кондитерских изделий. Итоги конкурса подведут в начале августа. Следующий год по китайскому календарю является годом свиньи.
Комментарии13
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danko1 23 июля 2018 | 20:05
Зачем этим свиньям еще поросята?
nelibermot19 23 июля 2018 | 20:07
danko1: спроси у Вишневского, он там сидит
uhovostro 23 июля 2018 | 20:08
danko1: Ну, там не только свиньи, там ещё и крыс полно...
danko1 23 июля 2018 | 20:12
uhovostro: Крысы они по своей сути, а свиньи по отношению к народу.
ura_123 23 июля 2018 | 20:41
danko1: Да уж восемнадцать лет подряд как год свиньи...
starokozlovicky2gus 23 июля 2018 | 20:06
Милонову, по старой памяти, тоже закажут .Радужного.
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 20:10
staхrokozlovicky2gus: в Сирию отсылать будут. Детишек местных порадовать
ura_123 23 июля 2018 | 20:43
vlastimil_popogrebski: Детишки в Сирии вроде как мусульмане и свинка им как серпом по. ... сухожилиям)))
victoria2266 23 июля 2018 | 20:08
Свинство не прикрытое.
zorkin75 23 июля 2018 | 20:13
victoria2266: Пуйлу с его гоп-стоп компанией давно пора уж уколоться и упасть на дно колодца.Нормальные давно перестали их понимать.
gvs 23 июля 2018 | 20:14
Портретное сходство поросят с депутатами предусмотрено? )))
danko1 23 июля 2018 | 20:21
gvs: Поросята будут с эмблемой ЕР.
edun1952 23 июля 2018 | 20:20
"Скотный двор".