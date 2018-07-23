Серьезное ДТП произошло в районе станции «Авиамоторная» в Москве

Грузовик врезался в ограждения на мосту на шоссе Энтузиастов. Он повис над железной дорогой, которая проходит под ним, — передает агентство «Москва» со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, что водитель смог выбраться из кабины. Он не пострадал. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», серьезные затруднения наблюдаются в этом районе по направлению из области.