В СФ предложили ограничить должников по алиментам в правах на регистрацию собственности и получении загранпаспорта

В Совете Федерации предложили ограничить должников по алиментам в правах на регистрацию собственности и получении загранпаспорта. С таким предложением выступил глава социального комитета верхней палаты Валерий Рязанский.

Как пояснили сегодня в Федеральной службе судебных приставов, 146 тысяч алиментщиков в России не дали на своих детей ни копейки. В то же время за последние 5 лет количество производств по алиментам сократилось с почти 2-х миллионов до чуть более полутора миллионов в год, — добавили приставы.