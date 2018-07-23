В СФ предложили ограничить должников по алиментам в правах на регистрацию собственности и получении загранпаспорта
В Совете Федерации предложили ограничить должников по алиментам в правах на регистрацию собственности и получении загранпаспорта. С таким предложением выступил глава социального комитета верхней палаты Валерий Рязанский.
Как пояснили сегодня в Федеральной службе судебных приставов, 146 тысяч алиментщиков в России не дали на своих детей ни копейки. В то же время за последние 5 лет количество производств по алиментам сократилось с почти 2-х миллионов до чуть более полутора миллионов в год, — добавили приставы.
Комментарии6
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parasuk_ 23 июля 2018 | 20:09
А в паспорте алиментщиков в графе национальность надо писать "еврей" :)
lager23 23 июля 2018 | 20:15
Всё по справедливости...особенно когда путинская сверхдержава выделяет на ребёнка 50 рублей
seryj_wolk 23 июля 2018 | 20:19
Если государство не может взыскать с алиментщика долги, то оно должно само эти алименты платить и искать способы взыскания вплоть до принудительных работ и уголовной ответственности. Так , по крайней мере делают в развитых странах. А рфия получается недоразвитой, но с претензиями на великоватность вкупе со священноватностью.
jetsam 23 июля 2018 | 20:24
seryj_wolk: вы плохо знаете.
именно так - плата из фонда и взыскание приставами и устроено.
хоть иногда читайте законы, что ли...
вы нижней вольте или где?
satttana_perrrkele 23 июля 2018 | 20:31
У меня нет долгов (по алиментам в т.ч.).
У меня были, временами, весьма тяжелые финансовые ситуации.
36 лет назад, когда произошло зачатие моей дочери, меньше всего я хотел ребенка (моя жена была очень красивой и, нчего кроме общения, во всех смыслах, я не хотел).
Решение рожать - было сугубо её решением (моё мнение не учитывалось).
Дочке своей я не помогал: деньги передавал бывшей жене, а как она ими распоряжалась - не моё дело (я и сегодня её люблю). Было, что жена /бывшая/ помогла деньгами мне, было, что я поддержал её когда она переехала на ПМЖ в Германию.
С дочерью поругался (до обиды) один раз: когда она купила внучке компьютер. Помирились, с тех пор, 21 сентября, вот уже 9 лет подряд, на ДР, она получает компьютер от деда (сконфигурированный и собранный его руками) и, хотя она плохо понимает на русском (в GB это не обязательно), в настройках обязательно предусмотрена поддержка кириллических шрифтов.
balmont 23 июля 2018 | 20:34
Зачем эти сложности? Если был настолько глуп, чтобы получить штамп в паспорт, то отправляйся прямо из ЗАГСа к шкуре в вечное рабство. Уже понятно, что к этому всё и идёт.