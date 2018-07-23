Там не исключили, что впоследствии ее продали и в итоге она была опубликована. По словам первого зам.директора ФСИН Анатолия Рудого, сотрудники колонии попытались скрыть эту видеозапись при проверке. Он же добавил, что заключенный сам спровоцировал работников колонии на пытки. Осужденный Евгений Макаров, как подчеркнул Рудый, совершил более 130-ти нарушений в колонии.

Видеозапись пыток появилась на сайте «Новой газеты». Было возбуждено уголовное дело. Шесть человек задержаны.