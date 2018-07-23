Видеозапись избиения заключенного в ярославской колонии велась младшим инспектором, — говорят в тюремном ведомстве
Там не исключили, что впоследствии ее продали и в итоге она была опубликована. По словам первого зам.директора ФСИН Анатолия Рудого, сотрудники колонии попытались скрыть эту видеозапись при проверке. Он же добавил, что заключенный сам спровоцировал работников колонии на пытки. Осужденный Евгений Макаров, как подчеркнул Рудый, совершил более 130-ти нарушений в колонии.
Видеозапись пыток появилась на сайте «Новой газеты». Было возбуждено уголовное дело. Шесть человек задержаны.
Комментарии39
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sparky 23 июля 2018 | 20:05
Теперь "младшего инспектора" будут "воспитывать" его коллеги. Без записи.
luger_max_otto 23 июля 2018 | 20:13
Это запросто: у преступников самое важное- кто раззвонил, а вертухаи- это именно ОПГ.
pyfrjvsqfldjrfn 23 июля 2018 | 20:43
//заключенный сам спровоцировал работников колонии на пытки//
А этот Рыжий первого зам.директора ФСИН никогда не слышал, что пытки запрещены несмотря ни на какие провокации? И что пытки - уголовщина? Ну, тогда и его нужно посадить вместе с восемнадцатью.
merelymy 23 июля 2018 | 20:14
А если бы велась самым старшим надзирателем, тогда пытки производились бы дамочками из варьете.
seryj_wolk 23 июля 2018 | 20:24
merelymy: Эти мерзавцы-преступники уже не знают, что и придумать, чтобы оправдать свой садизм. Скоро скажут, что пытали мазохиста по его просьбе. Рашка - действительно говняшка. Министр бескультурья прав.
blinorozhiy_chmo 23 июля 2018 | 20:39
Опппсс...
А где ж это у нас Мемориал?
Матёрый уголовник-рецидивист Макаров готов стать героем-символом борьбы со властью, прибить причинное место к мостовой, быть "убитым" внаукраине, воскреснуть и ... готов, полностью готов получить его... его - вожделенное гражданство великобритании!!!
Миимааарииииаааааааааллллл, ты гдеееееее???!!!
zorkin75 23 июля 2018 | 20:42
blinorozhiy_chmo: Вухи за 11-80 вылезли!Готовьте ведро лапши.....
polsan 23 июля 2018 | 21:40
blinorozhiy_chmo: Следующим на том столе будешь ты, матёрый провокатор!
sparky 23 июля 2018 | 21:45
blinorozhiy_chmo: Тебя же, чмо, учат не зарекаться. Но ты даже в этом дебил.
hunterhead 23 июля 2018 | 21:09
sparky: "Теперь "младшего инспектора" будут "воспитывать" его коллеги. Без записи."
Их он тоже "сровоцировал на пытки" (новый термин в путенской России) - сам виноват. Правда, портянки? :-D
gena462 23 июля 2018 | 20:07
"заключенный сам спровоцировал работников колонии на пытки" - это просто прекрасно!
polsan 23 июля 2018 | 20:11
gena462: этим г. Рудой подтвердил, своё отношение к пыткам. Видно он считает, что пытать не противозаконно!
archibald_dandy_esquire 23 июля 2018 | 20:19
gena462:
" заключенный сам спровоцировал работников колонии на пытки "
и сам себя связал и бил пятками о дубинки, и снял штаны, стараясь соблазнить стойких высокоморальных вертухаев на противозаконные действия, но они не поддались, поэтому достойны орденов Александра Невского, повышения в чинах и прибаке денежного содержания
путинские соколы, так держать !
chernyij 23 июля 2018 | 20:55
archibald_dandy_esquire: Всё-таки не хватает таких талантов, как захарова, симоньян или песков в силовых ведомствах.
neyexo 23 июля 2018 | 20:58
gena462: желаю начальнику не спровоцировать следователей. А то Реймер уже сидит
zorkin75 23 июля 2018 | 20:08
Чем больше обезвреженных врагов народа-доцентов,тем больше сияющих звёзд на тряпочках,называемых погонами.
lenin3 23 июля 2018 | 20:09
130 нарушений? Так заприте утырка в карцер,как Слая в "Тюряге",сразу смирным станет.Или воры не разрешали до поры до времени?
victoria2266 23 июля 2018 | 20:10
Кто бы сомневался, что заключенный сам виноват в обыкновенном фашизме так называемых правоохранительных органах. От безнаказанности совсем с катушек слетели.
gvs 23 июля 2018 | 20:10
Заключенный сам пытал работников колонии, устроив 130 нарушений. ))))
chernyij 23 июля 2018 | 21:19
gvs: почему их ещё не наградили?
lager23 23 июля 2018 | 20:12
Этот факт всё меняет...тюремщики заслуживают гораздо большего наказания!
sim202_ 23 июля 2018 | 20:12
Другого и не ждали.
Виноват сам избиваемый
и тот, кто снимал...
agamasat 23 июля 2018 | 20:15
А чего не дворником или уборщиком?
zorkin75 23 июля 2018 | 20:17
Мужику своеобразно повезло-теперь со всей семьёй окажется в нормальной стране без всяких виз.
raindengo 23 июля 2018 | 20:17
"сам спровоцировал на пытки"... ему что, еще 100 ударов плетью присудят?
23 июля 2018 | 20:18
Ага. То есть этот Рудой оправдывает пытки. Ну кто бы сомневался. Только непонятно зачем тогда проверки проводить и садистов арестовывать и от должностей отстранять, коли действовали они в их правовом поле.
Тут уж одно из двух - ли проверки проводите или Рудого отстраняйте.
jetsam 23 июля 2018 | 20:19
@Видеозапись избиения заключенного ...велась младшим инспектором, @
еще бы.
у старшОго руки были заняты - морду зека массировал против целлюлита.
prusol 23 июля 2018 | 20:23
Какая разница, кем и с какой целью "велась"? Если участвовал этот шрайбикус в пытке, неважно в каком качестве, то такая же сволочь, и также должен понести заслуженное наказание.
jetsam 23 июля 2018 | 20:38
prusol: вы это, думайте, прежде чем писать "какая разница"!
если вел истый путриот-запупенец - то он вел для обоснования
применения законных мер к злостному нарушителю и с целью
демонстрации железной выдержки персонала в рамках
выделенных полномочий с четким соблюдением законных мер.
а если вел мудрило-либерило, то он вел провокационную съемку,
с неправильным частотным видеорядом, несовместимой скоростью кадров,
вырванную из контекста с целью ложной компрометации лучших работников
отрасли. все кадры ложные и оторваны от жизни. как доказательство в суде
не принимаются.
prusol 23 июля 2018 | 20:47
jetsam: А Вы к какой группе, из Вами перечисленных, себя относите?
jetsam 23 июля 2018 | 20:52
prusol: а съемку там не вел.
так что я вне подозрений.
prusol 23 июля 2018 | 21:02
jetsam: Браво.
aleks_3310 23 июля 2018 | 20:24
И за какое из 130 правонарушений предусмотрены Законом пытки, господин Рудой?
Оказывается всё просто, не на то он провоцировал вертухаев. Вот это откровение! Неожиданное признание в том, что вертухаи очень даже управляемы сидельцами. Чего сидят и мучаются? Давно бы могли спровоцировать не на пытки, а на побег! Вот тупые, а им всё пытки подавай!
23 июля 2018 | 20:26
И что это имеет какое-то значение кем велась запись? Именно это заботит генерала Рудого?
murad_manapov 23 июля 2018 | 20:28
ну если младшим, тогда не считова...
ya640 23 июля 2018 | 20:30
А я думаю это поколение 90х ! Которое не смотрело мультфильмы про Простоквашино и в гостях у сказки ! Дебилы бля
compare 23 июля 2018 | 20:37
это уже за гранью зла!-"спровоцировал на пытки"!! то есть,не на карцер,и прочие,принятые закогом меры,а именно,на пытки! то есть,сам признал,что пытки-это элемент повседневной жизни,на случай.если кто-нибудь,"провоцирует"...просто сказка,а не страна!
spbdweller 23 июля 2018 | 20:41
А если бы он совершил 230 нарушений, его наверное просто застрелили бы и сказали, что сам виноват.
rodnic 23 июля 2018 | 20:49
Так-то, "такое" обычно покупает "Лай Ньюс". Нет? :)))