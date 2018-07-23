По делу о госизмене в космической отрасли могут быть и другие фигуранты
Пока что известно об одном арестованном, 74-летнем сотруднике ЦНИИмаш Викторе Кудрявцеве. Однако, как сказал источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, в этом деле есть еще один задержанный, и его уже взяли под стражу. По сведениям «Коммерсанта», в деле может идти речь о передаче одной из стран НАТО данных о гиперзвуковом оружии.
Комментарии10
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agamasat 23 июля 2018 | 20:13
Беда всему, когда во власти дураки. У них под каждым камнем госизмена.
tvitov66 23 июля 2018 | 20:17
agamasat: проще всё КБ в одну шарашку - нехай повторяют за еду подвиг Сергей Павловича Королёва
zorkin75 23 июля 2018 | 20:30
tvitov66: Интересная идея-главное,чтоб она не приходила в голову Байстрюкину,Чайке,Пуйлу и Яровой.Так что цыть......
astet 23 июля 2018 | 20:20
agamasat: в 37 году было много
шпионов и вредителей.
История повторяется?
Путин - Сталин сегодня?
Значит, будут суды
и россияне будут требовать расстрела
изменников дела Путина?
Слава Путину,
наместнику Иисуса и Аллаха на земле!!!
jetsam 23 июля 2018 | 20:17
конечно и другие.
разгласил мультик путен.
но там в зале более тысячи болтунов было.
* может кириенко тайным указом, на днях, хероя россии и дали
за разоблачение гиперзвуковых утечек? особенно в ПФР.
bozk 23 июля 2018 | 20:17
Главное секретные лапти, чтобы не попали к врагу.
starokozlovicky2gus 23 июля 2018 | 20:20
За 74 года деда государство столько раз предавало, что теперь продавай - не продавай госсекреты, своего все равно не вернешь.
hello_kitty 23 июля 2018 | 20:20
расеяны, в свое время одна из стран НАТО передала вам технологию производства туалетной бумаги - так что, все по-чесноку...
mamiluk 23 июля 2018 | 20:24
Не ссорился бы Путин со всем миром-и "шпионов с предателями" бы не было...
lager23 23 июля 2018 | 20:27
Зачем лукавить? ....Госизмена в Кремле!