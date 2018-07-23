По делу о госизмене в космической отрасли могут быть и другие фигуранты

Пока что известно об одном арестованном, 74-летнем сотруднике ЦНИИмаш Викторе Кудрявцеве. Однако, как сказал источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, в этом деле есть еще один задержанный, и его уже взяли под стражу. По сведениям «Коммерсанта», в деле может идти речь о передаче одной из стран НАТО данных о гиперзвуковом оружии.