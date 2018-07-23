В «Единой России» назвали «спекуляцией» инициативу КПРФ о проведении референдума против повышения пенсионного возраста
Член высшего совета «Единой России» Франц Клинцевич обвинил партию КПРФ, выдвинувшую инициативу о проведении референдума против повышения пенсионного возраста, в популизме и спекуляциях на тему пенсионной реформы. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«То, что наши политические конкуренты на этой теме спекулируют, на этой теме поднимают население и пытаются получить большие дивиденды — это очень опасные игры», — сказал он.
Он отметил, что КПРФ выдвигает идею о референдуме исходя из популистских соображений, не продумывая последствия отказа от этой реформы для страны ни с экономической, ни с политической точки зрения.
«К чему приведет решение, которое навязывают нам эти популистски выстроенные политические структуры, никто никогда не говорил, не задумывался и не собирается задумываться», — заметил Ф.Клинцевич.
Он выразил опасение, что подобная риторика и предложения могут привести к власти «горлопанов», которые значительно усугубят ситуацию в стране.
Ф.Клинцевич также высказался против самой формулировки вопроса, который КПРФ предлагает вынести на референдум.
«Нельзя спекулировать на сложных вещах; нельзя пытаться, заложив в самом вопросе негативное отношение, проводить какие-то действия, потому что не подготовленные, некомпетентные люди скажут, что этого проводить нельзя», — заявил он.
По словам Ф.Клинцевича, можно было бы провести референдум о повышении пенсионного возраста, однако предварительно необходимо подробно и профессионально разъяснить гражданам содержание реформы.
КПРФ выступила с инициативой по организации всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. Они предложили устроить голосование по вопросу «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Центризбирком РФ вынесет решение о соответствии данного предложения закону до конца недели.
Комментарии4
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aallttoo 23 июля 2018 | 19:59
Странно.
Получается, что спекулируют на пенсионном грабеже комуняки, а результаты грабежа получают ПЖиВчики.
demosua 23 июля 2018 | 20:18
Клинцевич напуган? Не ожидал... Что, под ЕР стул затрещал?...
starokozlovicky2gus 23 июля 2018 | 20:25
Обличала жаба гадюку.
ura_123 23 июля 2018 | 20:32
Он выразил опасение, что подобная риторика и предложения могут привести к власти «горлопанов», которые значительно усугубят ситуацию в стране.(С)
Горлопанов... Франц,а может это вы,тихушники привели эту страну в жопу?