В «Единой России» назвали «спекуляцией» инициативу КПРФ о проведении референдума против повышения пенсионного возраста

Член высшего совета «Единой России» Франц Клинцевич обвинил партию КПРФ, выдвинувшую инициативу о проведении референдума против повышения пенсионного возраста, в популизме и спекуляциях на тему пенсионной реформы. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что наши политические конкуренты на этой теме спекулируют, на этой теме поднимают население и пытаются получить большие дивиденды — это очень опасные игры», — сказал он.

Он отметил, что КПРФ выдвигает идею о референдуме исходя из популистских соображений, не продумывая последствия отказа от этой реформы для страны ни с экономической, ни с политической точки зрения.

«К чему приведет решение, которое навязывают нам эти популистски выстроенные политические структуры, никто никогда не говорил, не задумывался и не собирается задумываться», — заметил Ф.Клинцевич.

Он выразил опасение, что подобная риторика и предложения могут привести к власти «горлопанов», которые значительно усугубят ситуацию в стране.

Ф.Клинцевич также высказался против самой формулировки вопроса, который КПРФ предлагает вынести на референдум.

«Нельзя спекулировать на сложных вещах; нельзя пытаться, заложив в самом вопросе негативное отношение, проводить какие-то действия, потому что не подготовленные, некомпетентные люди скажут, что этого проводить нельзя», — заявил он.

По словам Ф.Клинцевича, можно было бы провести референдум о повышении пенсионного возраста, однако предварительно необходимо подробно и профессионально разъяснить гражданам содержание реформы.

КПРФ выступила с инициативой по организации всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. Они предложили устроить голосование по вопросу «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Центризбирком РФ вынесет решение о соответствии данного предложения закону до конца недели.