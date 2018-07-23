Несколько фондов прекратили сотрудничество с инвестиционным подразделением Сбербанка после увольнения аналитиков
Несколько ведущих фондов прекратили сотрудничество с инвестиционным подразделением Сбербанка после увольнения двух ведущих аналитиков, в том числе специалиста Алекса Фэка, который стал известен из-за публикации отчета с критикой «Газпрома». Также в отставку ушел глава аналитического отдела Александр Кудрин. Как передает агентство Блумберг со ссылкой на три источника, знакомых с решениями, от подписки на отчеты аналитического подразделения Сбербанка отказались фонды Prosperity Capital Management и Verno Capital – у них под управлением находится почти 4 миллиарда долларов.
После увольнения Фэка глава Сбербанка Герман Греф утверждал, что отчет аналитика вышел с грубыми нарушениями этических норм.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gordy 23 июля 2018 | 19:37
"Несколько фондов прекратили сотрудничество с инвестиционным подразделением Сбербанка после увольнения аналитиков"
Они хотят видеть не приукрашенную реальность?
pmasel 23 июля 2018 | 19:39
Они хотят правильно инвестировать свои деньги. Что бы потом не было больно за...
danko1 23 июля 2018 | 19:52
pmasel: Конечно, если Сбер скрывает многомиллиардные убытки гос. корпораций, тол деньги из этой шарашкиной конторы даже простым людям надо забирать.
Пока в очередной раз у них Сбер деньги не украл.
zorkin75 23 июля 2018 | 20:00
gordy: Аналитики банку нужны,но могут работать временно или на постоянной основе.Кто были эти аналитики?
tv_victim 23 июля 2018 | 19:40
"Лучше горькая, но правда,
Чем хорошая, но лесть...
Только если эта правда
Снова будет не Бог весть,
Ты за эдакую правду -
Лет на десять можешь сесть"!
Л.Филатов. "Про Федота-стрельца"....
antiboh 23 июля 2018 | 19:40
Грефу про этику бы промолчать...
punyoshohlai 23 июля 2018 | 19:40
под управлением находится почти 4 миллиарда долларов
Белкин! Такими деньгами не рискуют! (с) Брат2
nikolaitschi 23 июля 2018 | 19:47
Я перестал смотреть аналитику канала, когда клоунесса на Рбк сообщила о росте акций по причине взятия Дебальцево. А кнопку канала перестал нажимать недавно, когда клоун сказал, что повышение пенсионного возраста и увеличение НДС ведет к улучшению инвестиционного климата. Лучше смотреть уральских пельменей. В финансах реноме теряют сразу и навсегда!
jetsam 23 июля 2018 | 20:03
nikolaitschi: так прохоров продал рбк. давно.
и тогда все и стало так смешно.
a_111111 23 июля 2018 | 19:51
И регулятор должен наказать Сбер...
neyexo 23 июля 2018 | 19:52
значит, там больше нет своего человека и нечего ловить
stas12006 23 июля 2018 | 19:52
пусть теперь греф свои отчёты без нарушения этических норм себе в задницу запихнёт!
messija 23 июля 2018 | 19:52
Дурак ты - Греф!
danko1 23 июля 2018 | 20:02
messija: Дурак-то дурак, но свой миллиард имеет.
lager23 23 июля 2018 | 20:04
Рынок есть рынок, он не совместим с имитацией аналитики, а путинская РФ всё ближе к 100% имитации из-за безысходности