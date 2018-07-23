"Несколько фондов прекратили сотрудничество с инвестиционным подразделением Сбербанка после увольнения аналитиков"

Несколько ведущих фондов прекратили сотрудничество с инвестиционным подразделением Сбербанка после увольнения двух ведущих аналитиков, в том числе специалиста Алекса Фэка, который стал известен из-за публикации отчета с критикой «Газпрома». Также в отставку ушел глава аналитического отдела Александр Кудрин. Как передает агентство Блумберг со ссылкой на три источника, знакомых с решениями, от подписки на отчеты аналитического подразделения Сбербанка отказались фонды Prosperity Capital Management и Verno Capital – у них под управлением находится почти 4 миллиарда долларов.

После увольнения Фэка глава Сбербанка Герман Греф утверждал, что отчет аналитика вышел с грубыми нарушениями этических норм.