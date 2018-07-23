Защита сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева обжаловала его арест

Об этом агентству ТАСС сообщил источник. 74-летний научный сотрудник одного из предприятий Роскосмоса был арестован на днях по делу о госизмене. Как пишет «Коммерсантъ», речь может идти о передаче одной из стран НАТО данных о гиперзвуковом оружии. Ранее в ЦНИИмаш, а также в одном из офисов Роскосмоса прошли обыски.

В самом ЦНИИмаш сегодня рассказали, что расследование касается событий 5-летней давности и к нынешнему руководителю предприятия отношения не имеет.