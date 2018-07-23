Защита сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева обжаловала его арест
Об этом агентству ТАСС сообщил источник. 74-летний научный сотрудник одного из предприятий Роскосмоса был арестован на днях по делу о госизмене. Как пишет «Коммерсантъ», речь может идти о передаче одной из стран НАТО данных о гиперзвуковом оружии. Ранее в ЦНИИмаш, а также в одном из офисов Роскосмоса прошли обыски.
В самом ЦНИИмаш сегодня рассказали, что расследование касается событий 5-летней давности и к нынешнему руководителю предприятия отношения не имеет.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
navsegda 23 июля 2018 | 19:38
Т.е. эти тормоза 5 лет "изобличали шпиёна" ??? С такими силовиками в этой стране всё украдут , а они и не заметят
prusol 23 июля 2018 | 19:42
И это право любой защиты. Вот только достаточно аргументированно ли?
navsegda 23 июля 2018 | 19:48
prusol: а достаточно аргументированно ли задержание ? Уверен когда станут известны подробности посмеёмся , скорее всего Кудрявцев опубликовал статью в каком нибудь публичном научном журнале , а эти дебилы из фсб только сейчас решили сляпать из этого шпионское дело
prusol 23 июля 2018 | 19:53
navsegda: Поосторожнее с "дебилами", я из семьи офицеров, среди которых есть и офицеры ФСБ. И это лучшие офицеры. А Вы кто есть в этой жизни?
navsegda 23 июля 2018 | 20:03
prusol: чего с вами осторожничать , если такие как ты "офицеры" пять лет старичка учёного "ловили" ) Просто скорее всего в его научной статье 5-летней давности были слова "гиперзвуковое" и "оружие" , вот и решили "офицеры" себе звёздочек на погон добавить
prusol 23 июля 2018 | 20:07
navsegda: А не пойти ли Вам вон, не очень умненькое и мерзенькое живое существо?
nostradam 23 июля 2018 | 20:03
Он ничего нового и передать не мог, толькоразве очевидную уже для всех истину: бензопомойка не только гиперхвукового оружия произвести не способна, современного нормального тоже.