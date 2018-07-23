К проверке ярославской колонии после появления видео с пытками заключенного подключается ФСБ
Как пишет РБК, в регион приехали сотрудники управления «М», в чью сферу ответственности входят силовые структуры, Министерство юстиции и МЧС. Также проверкой занимается центральный аппарат Следственного комитета, — рассказал источник газеты во ФСИН. По словам собеседника издания, работники спецслужбы будут выяснять, в том числе, носили ли подобные пытки в колонии регулярный характер.
Сегодня в Следственном комитете также подтвердили, что проверяют своего бывшего сотрудника. В прошлом году Родион Свирский разбирался с жалобой одного из адвокатов на избиения в колонии, но уголовного дела возбуждать не стал.
Комментарии29
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banyi3 23 июля 2018 | 19:32
Да бред сивой кобылы от НК! Всё там в ИК бывает, но это ПОСТАНОВКА!
polikarpich 23 июля 2018 | 19:40
banyi3: Ну, значит, за плохую актёрскую игру и ответят.
gordy 23 июля 2018 | 19:40
"К проверке ярославской колонии после появления видео с пытками заключенного подключается ФСБ"
Есть повод помахать шашкой?
hastings 23 июля 2018 | 19:41
banyi3: я бы не стал пороть горячку и подождал бы официального заявления Пескова!
tks 23 июля 2018 | 19:49
Конечно же, banyi3 разоблачили что это подлая постановка, с целью опорочить доблестных вертухаев и "попиариться" на теме!
luger_max_otto 23 июля 2018 | 19:34
Опыт поехали перенимать, не иначе. Ну и поделиться своим...
varangian2011 23 июля 2018 | 20:06
luger_max_otto: Да бросьте вы... можно подумать чекисты не знают о том, что у нас в колониях бьют и пытают заключенных. Всё они прекрасно знают, но есть указ сверху закрывать на это глаза. Они без указа сверху никого не трогают кроме мелких взяточников.
putin_itogy 23 июля 2018 | 19:35
Быть - добру!
В виде "посадок"..
Без кавычек.
irinakingsize1 23 июля 2018 | 19:35
Ну, поскольку ФСБ ни сейчас, ни при правлении вождя всех времен и народов никогда и никого не пытали, то я верю, что они глубоко возмутились зверствами коллег и обязательно всех пересажают. Или нет.....
buva53 23 июля 2018 | 19:56
irinakingsize1: Посадят, но не за то, что пытали, а за то, что попались.
temruc 23 июля 2018 | 19:35
Когда тебе заломят руки , в очко вставят бутылку и отобьют ступни, тогда и расскажешь нам о "бреде сивой кобылы"
ggv 23 июля 2018 | 19:36
Что, и там шпионов ищут?
gwon 23 июля 2018 | 19:36
Как пишет РБК, в регион приехали сотрудники управления «М»
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Видимо, будут приzдить тех, кто допустил утечку информации. И тех, кто не забил Макарова до смерти и что только поэтому история с пытками всплыла на поверхность и дискредитирует их славные органы.
prusol 23 июля 2018 | 19:36
Теперь можно быть стопроцентно уверенными в том, что вся эта свора садистов и палачей будет наказана и изолирована от общества.
tks 23 июля 2018 | 19:54
prusol: Такие своры - в каждом ФКУ.
prusol 23 июля 2018 | 19:56
tks: ФКУ - это многозначная достаточно аббревиатура? Что имели в виду Вы?
tks 23 июля 2018 | 20:06
prusol: Федеральное казённое учреждение (ФКУ): это все колонии, поселения, следственные изоляторы и тюрьмы. ОПФ, организованные преступные формиро... Ой! т.е. организационно-правовые формы!
banyi3 23 июля 2018 | 19:37
Рискую налететь на гарканье, но я СИДЕЛ в 90х и поэтому что то знаю )
tks 23 июля 2018 | 20:02
banyi3: Статья какая?
fikus74 23 июля 2018 | 19:38
УПРАВЛЕНИЕ "М" - это типа ...удаки.
prusol 23 июля 2018 | 19:39
А этот "Свирский" должен стать нерукопожатным до такой степени, чтобы даже его близкое окружение отвернулось от него.
tks 23 июля 2018 | 19:57
prusol: Молодой слелак поступил абсолютно "системно". Ему просто не повезло, на его месте мог оказаться любой.
Есть всем известное негласное правило, по "системе" не возбуждаться.
prusol 23 июля 2018 | 20:02
tks: Просто он - высокопробная сволочь. Без ума и без чести.
jetsam 23 июля 2018 | 19:43
фсб приехало изучить - как слили видео.
почему соглядай еще не удавлен и не умер от инфаркта.
на худой конец - почему не отравился мухоморами?
ща найдут слабое звено (что собиралось слить) и
объявят главным виновным. как пить дать.
скажут - вошьдь был в курсе прослушки с 2001 года..
* ну и про гиперзвук надо проверить. наверняка
марсеане и тут корни пустили...
gwon 23 июля 2018 | 19:46
Этот Свирский, пацан со студенческой скамьи, после этого случая понял куда он попал и быстро смазал пятки. Видимо, нормальный пацан, куда ему воевать с целой системой. Видимо, у него были другие прдставления о Гулаге. Жаль будет, если он попадет под бульдозер.
tks 23 июля 2018 | 19:46
Приехали расследовать "Секрет Полишинеля"!
petrivanov 23 июля 2018 | 19:49
Управление М так называется почему? Все, кто там работают, называются на букву М? Зачем проверять насколько системно проводятся пытки в этой колонии? Ответ известен каждому проверяющему! Было бы странным, если бы оказалось, что в какой-то колонии (тюрьме, на зоне) не применяются пытки! А в ОВД, в самой ФСБ не пытают людей? Не случайно букву М использовали...
soldat777 23 июля 2018 | 19:55
Я не либераст. Но хорошо бы, пересажать всю эту сволочь надзирательную. Может другие задумаются.
zorkin75 23 июля 2018 | 19:56
Ну,гы,приехали Ебнюки на шапочный разбор спустя пол-года после события ,зато в деле ,чтоб заметелить демонстранта в одиночном пикете -они через 15 минут появятся.