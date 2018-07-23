"К проверке ярославской колонии после появления видео с пытками заключенного подключается ФСБ"

Как пишет РБК, в регион приехали сотрудники управления «М», в чью сферу ответственности входят силовые структуры, Министерство юстиции и МЧС. Также проверкой занимается центральный аппарат Следственного комитета, — рассказал источник газеты во ФСИН. По словам собеседника издания, работники спецслужбы будут выяснять, в том числе, носили ли подобные пытки в колонии регулярный характер.

Сегодня в Следственном комитете также подтвердили, что проверяют своего бывшего сотрудника. В прошлом году Родион Свирский разбирался с жалобой одного из адвокатов на избиения в колонии, но уголовного дела возбуждать не стал.