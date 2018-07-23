Жители города Североуральск в Свердловской области намерены выйти на митинг
Они хотят дать оценку действиям местных властей в условиях чрезвычайной ситуации, из-за которой город с начала прошлой недели остается без питьевой воды.
Уведомление о проведении митинга направило в администрацию одно из городских общественных движений. В заявке сказано, что до 200 человек хотят собраться 4 августа в парке «Молодежный». Темой публичного мероприятия станет реакция властей на аварию, случившуюся 16 июля на городском водозаборе. В результате провала русла здешней речки Калья в систему водоснабжения попали ил и грязь. В результате вода из крана стала непригодной к употреблению даже в кипяченном виде, о чем сразу предупредили санитарные врачи. При этом подвоз воды в цистернах и пластиковых бутылках в Североуральске удалось наладить только спустя три дня после ЧП. Все это время ситуация была на грани социального взрыва. В первые часы было объявлено, что воду будут выдавать из расчета 2 литра в одни руки, строго при предъявлении паспорта. В магазинах и очереди за привозной водой дело доходило до драк. Чтобы стабилизировать обстановку, пришлось вмешиваться губернатору. Издание Знак ком уточняет, что глава городского округа Василий Матюшенко все это время оставался в отпуске и фактически никак не реагировал на происходящее. Сейчас авария устранена, но санитарные врачи пока не дали добро на безбоязненное пользование водопроводом.
В мэрии Североуральска пока не дали ответа на поданное уведомление. Свои проверки по ситуации в Североуральске проводят прокуратура и областное управление Следственного комитета.
Комментарии11
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post_v 23 июля 2018 | 19:07
Тяжело бороться за свои права в Североуральске
Та ведь вроде бы даже нечего перегораживать?
bozk 23 июля 2018 | 19:08
Очередной митинг на коленях?
zorkin75 23 июля 2018 | 19:24
bozk: Если и митинги,то только не на площадях,а с перекрытием дорог.Только тогда на них это действует.
juche 23 июля 2018 | 19:49
МатюшенКо это вам за Крым.
ostapbey 23 июля 2018 | 19:08
Разбаловались наследники яйцких казаков.
Вот понаехавшие на место Гирей хана уже третий год без воды..
И выживают..
Даже..
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 19:15
ostapbey: bozk: вон негры в Африке без воды месяцами обходятся и не жужжат.
demosua 23 июля 2018 | 19:24
да бог с ней, с питьевой водой! Вы посмотрите, как Путин поднял Россию! Штатовского преза затыкает за пояс! Россия вперде!....
nikolaitschi 23 июля 2018 | 19:38
Из 30 тыс жителей выходит 200? Уведомление подали за 20 дней? Пора отключать электричество и удваивать коммуналку!
srk2658lu 23 июля 2018 | 19:57
Хотят дать оценку?
Ситуация с аврией оценку уже дала.
В суд надо подаватьна администрацию и мэра.
prusol 23 июля 2018 | 19:59
Терпеливые, однако жители, были без "воды" - целую неделю.
andy66 23 июля 2018 | 20:04
Родину не любят, как пить дать! ))