Туроператор «Натали Турс» получил уже 6 тысяч заявлений на возврат денег
Это касается несостоявшихся туров. В то же время все клиенты компании, которые находились за границей, уже вернулись домой, — заверили в Российском союзе туриндустрии.
«Натали Турс» начал возвращать деньги еще несколько недель назад. Пока что сумма выплат составляет 800 тысяч рублей. Туроператор приостановил продажи до конца сентября из-за финансовых проблем. К тому моменту компания продала туров и билетов на 15 миллионов долларов.
Комментарии4
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olegleon 23 июля 2018 | 19:13
а что будет в сентябре? в Натали Турс клад найдут?
oneoretwo 23 июля 2018 | 19:27
...«Натали Турс» получил уже 6 тысяч заявлений на возврат денег...
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zorkin75 23 июля 2018 | 19:28
В Свиноруоссии существует же система страхования туров?
prusol 23 июля 2018 | 19:50
Всегда эта организация работала отвратительно. Поэтому, то, что случилось с ней сегодня - нисколько не удивительно. Жалко только тех её клиентов, которым обязательно не повезёт и они даже не смогут не только вернуть свои средства, но даже и получить некоторую маленькую компенсацию.