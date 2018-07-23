Туроператор «Натали Турс» получил уже 6 тысяч заявлений на возврат денег

Это касается несостоявшихся туров. В то же время все клиенты компании, которые находились за границей, уже вернулись домой, — заверили в Российском союзе туриндустрии.

«Натали Турс» начал возвращать деньги еще несколько недель назад. Пока что сумма выплат составляет 800 тысяч рублей. Туроператор приостановил продажи до конца сентября из-за финансовых проблем. К тому моменту компания продала туров и билетов на 15 миллионов долларов.