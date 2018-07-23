В Москве проходят обыски в одном из крупнейших интернет-магазинов электроники «Плеер.ру»

Следователи пришли в офис компании на улице Мастеркова. Они изымают сопроводительные документы на товар и электронику, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, не уточнив, с чем именно это связано. Между тем, собеседник телеканала «Звезда» в силовых структурах рассказал, что следственные мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ. Он предположил, что обыски связаны с торговлей краденым товаром.

На официальном сайте магазина размещено объявление о том, что он временно не работает. Клиентам приносятся извинения за доставленные неудобства. Покупателей просят оставлять свой контактный телефон и обещают перезвонить, как только магазин заработает.

Издание Медиазона напоминает, что в начале июля на работу «Плеер.ру» жаловался в Фейсбуке основатель сети DNS Дмитрий Алексеев. Он утверждал, что онлайн-ретейлер каждый год меняет юрлица и выдает фиктивные чеки, что, по его мнению, «говорит о вероятности построения схемы обнала денег и контрабандного ввоза товаров».

Правоохранительные органы пока официально ситуацию не комментируют. Дозвониться в интернет-магазин не удалось.