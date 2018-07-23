В Москве проходят обыски в одном из крупнейших интернет-магазинов электроники «Плеер.ру»
Следователи пришли в офис компании на улице Мастеркова. Они изымают сопроводительные документы на товар и электронику, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, не уточнив, с чем именно это связано. Между тем, собеседник телеканала «Звезда» в силовых структурах рассказал, что следственные мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ. Он предположил, что обыски связаны с торговлей краденым товаром.
На официальном сайте магазина размещено объявление о том, что он временно не работает. Клиентам приносятся извинения за доставленные неудобства. Покупателей просят оставлять свой контактный телефон и обещают перезвонить, как только магазин заработает.
Издание Медиазона напоминает, что в начале июля на работу «Плеер.ру» жаловался в Фейсбуке основатель сети DNS Дмитрий Алексеев. Он утверждал, что онлайн-ретейлер каждый год меняет юрлица и выдает фиктивные чеки, что, по его мнению, «говорит о вероятности построения схемы обнала денег и контрабандного ввоза товаров».
Правоохранительные органы пока официально ситуацию не комментируют. Дозвониться в интернет-магазин не удалось.
Комментарии12
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oneoretwo 23 июля 2018 | 19:10
...для обеспечения закона шапокляк "железа" не хватает...
zorkin75 23 июля 2018 | 19:19
oneoretwo: Железа явно не хватает ЕБне.Вот оно и тырит его под шумок обысков.
tvitov66 23 июля 2018 | 19:49
zorkin75: может поПУтали - хотели грабануть Пеер (payeer), заходят а там не бабки, а железки ...
olegleon 23 июля 2018 | 19:11
" что онлайн-ретейлер каждый год меняет юрлица и выдает фиктивные чеки,"
открыл Америку! да хорошо если товар "серый" был
sagen 23 июля 2018 | 19:25
Еще один "будущий торговец вином в Лондоне". Если успеет убежать, конечно.
soldat777 23 июля 2018 | 19:58
sagen: Было и я там приобретал оптику, и не плохую. Но явно они её мимо таможню протащили. А ведь сколько лет, эта хрень на Автозаводской шуровала. И что? Не знали?
leonln1970 23 июля 2018 | 19:27
теперь общественность узнает имена предателей открывших страшную военную тайну расеи проклятым пендосам за какие то вражеские железки!
jetsam 23 июля 2018 | 19:28
@ что следственные мероприятия проводятся сотрудниками ФСБ. @
а шаурму тоже фсб обыскивает?
а мвд\росгвардия у нас зачем - только эмаль на зубах полировать?
т.е. 1.5 лимона вд\гвардии не допускают до работы?
весь курс обучения заменен дубинкой и криком "расходись"???
lenin3 23 июля 2018 | 19:58
jetsam: думаю,что само ФСБ считает МВД/Росгвардию дебилами,поэтому и не доверяет серьёзных дел...
abuvgrobu 23 июля 2018 | 19:30
Думаю, что не поделились с кем-надо, тем самым нарушили существующий порядок. Но радует хотя бы то, что очередных "креативных" за сраку ухватили..
andrewchi 23 июля 2018 | 19:31
У пентов, видимо, кончилась оргтехника.
nurim 23 июля 2018 | 19:34
Рейдерский наезд?