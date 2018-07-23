Тюремное ведомство обвиняет самого заключенного ярославской колонии в провоцировании ее сотрудников на пытки

По словам зам.главы ФСИН Александра Рудого, Евгений Макаров, которого на видеозаписи избивают сотрудники колонии, допустил более 100 нарушений. В то же время Рудый признаёт, что его подопечные не справились со своими обязанностями полностью.

Скандал вокруг пыток в колонии разгорелся на днях после того, как «Новая газета» опубликовала видеозапись избиений Макарова. Задержаны уже шесть человек.

Между тем, адвокат Ирина Бирюкова, которая передала журналистам видео, была вынуждена покинуть Россию. В эфире телеканала «Дождь» она пояснила, что ей угрожали сотрудники исправительного учреждения.

В ярославском управлении СКР тем временем начали проверку в отношении следователя, которому еще в прошлом году поступали сообщения о пытках в колонии, но который не стал возбуждать уголовное дело. В ведомстве добавили, что Родион Свирский уволился в ноябре прошлого года по собственному желанию.

Тем временем семья одного из участников пытки в ярославской колонии пожаловалась в правоохранительные органы на «Новую газету» и фонд «Общественный вердикт». Близкие одного из тюремщиков утверждают, что он только проходил практику и не принимал участия в избиении, — пишет «Новая газета». В то же время родственники подтверждают, что этот человек присутствовал при пытках.