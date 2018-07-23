Тюремное ведомство обвиняет самого заключенного ярославской колонии в провоцировании ее сотрудников на пытки
По словам зам.главы ФСИН Александра Рудого, Евгений Макаров, которого на видеозаписи избивают сотрудники колонии, допустил более 100 нарушений. В то же время Рудый признаёт, что его подопечные не справились со своими обязанностями полностью.
Скандал вокруг пыток в колонии разгорелся на днях после того, как «Новая газета» опубликовала видеозапись избиений Макарова. Задержаны уже шесть человек.
Между тем, адвокат Ирина Бирюкова, которая передала журналистам видео, была вынуждена покинуть Россию. В эфире телеканала «Дождь» она пояснила, что ей угрожали сотрудники исправительного учреждения.
В ярославском управлении СКР тем временем начали проверку в отношении следователя, которому еще в прошлом году поступали сообщения о пытках в колонии, но который не стал возбуждать уголовное дело. В ведомстве добавили, что Родион Свирский уволился в ноябре прошлого года по собственному желанию.
Тем временем семья одного из участников пытки в ярославской колонии пожаловалась в правоохранительные органы на «Новую газету» и фонд «Общественный вердикт». Близкие одного из тюремщиков утверждают, что он только проходил практику и не принимал участия в избиении, — пишет «Новая газета». В то же время родственники подтверждают, что этот человек присутствовал при пытках.
Комментарии39
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jetsam 23 июля 2018 | 19:37
@В то же время Рудый признаёт, что его подопечные не справились со своими обязанностями полностью. @
конечно не справились. слепому по видео видно - НЕ СПРАВИЛИСЬ.
зек уже пять раз должен был повеситься, три раза утонуть, десять раз упасть с вышки.
на худой конец - 17 раз убит при попытке отобедать...
хреново работают вертухаи. хреново. 100 лет практики, а опыт так и не перенят!!
подонки, подонки, пятая колона.... нахрена им дубинки выдали и самбо учили???
подковы на сапогах и никаких сломанных ребер!? мюллер рыдает в сторонке.
менгеле, как простой санитар, нервно курит в пустой палате....
faul 23 июля 2018 | 19:38
Там змеиный клубок! Одни покрывают других! Ну и что,что более 100 нарушений!? Пытки разрешены или запрещены? Его самого надо судить за это! Садисты - одно слово! Как с ними могут жить жёны и дети!?
matveev_b 23 июля 2018 | 19:53
Вот этого Рудого надо судить в первую очередь!
murad_manapov 23 июля 2018 | 20:06
после такого заявления, мента следует уволить с работы с волчьим билетом. в фсине работают люди с очень низкой социальной ответственностью. начиная от практиканта и заканчивая министром