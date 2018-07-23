Владелец газеты «Нью-Йорк Дейли Ньюс» уволил главного редактора и половину журналистов
Оставшиеся сотрудники будут заниматься срочными новостями и, в частности, вопросами борьбы с преступностью, судами и общественной деятельностью, — сообщается на сайте газеты.
Таблоид, который в следующем году отметит свое 100-летие, перейдет в цифровой формат. За свою историю газета имела самый высокий в США тираж, а ее журналисты больше 10-ти раз удостаивались Пулитцеровской премии.
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glotov 23 июля 2018 | 18:38
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