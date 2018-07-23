«Ельцин Центра» пригрозил подать иск против режиссера Никиты Михалкова
Общественное учреждение обвинило телеведущего во лжи. Речь идет о выпуске программы Михалкова «Бесогон ТВ» на телеканале Россия-24, где режиссер выступал против открытия «Ельцин Центра» в Москве. Михалков обвинил президентский центр в «варварской перестройке» исторического здания, которое им предоставили в столице. Как пишет издание Знак.ком, представители «Ельцин Центра» подчеркнули, что все реставрационные работы проходили под научным руководством художника Салавата Щербакова. Работы велись таким образом, чтобы не нарушить исторического облика здания.
Комментарии10
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j_partizan 23 июля 2018 | 18:47
Пиар.
pmasel 23 июля 2018 | 18:50
Михалков известный жополиз. Когда ЕБН был президентом, какие он только осанны ему не пел.
shplint_05 23 июля 2018 | 19:21
Пусть подают. Пора народу увидеть всех ельцинских сволочей. И щелеглазую самку Синего Бори, и Юмашеву, и лондонских внуков, и гнид из "Мемориала".
sagen 23 июля 2018 | 19:28
j_partizan: Надо не угрожать. а подать иск на использование денег Михалковым на съемках фильма. Он ведь начальный капитал украл оттуда. Проверьте и посадите, как Серебренникова, есть за что, гарантирую. Ну а там только зацепится, потянется на пожизненное, лучше расстрелять, по-сталински.
countzero 23 июля 2018 | 18:52
И ведь мигалку уже отобрали у барина, а он все никак не уймется. Пока Ельцин был жив, Михалков ему клялся в преданности, говнюк. Мол, «я не видел альтернативы, её не было. И то, что всё-таки относительно малой кровью обошлось, то, что происходило, а могло превратиться действительно в реальную катастрофу, в новую гражданскую войну, это конечно решимость Ельцина», — так он говорил сразу после смерти Ельцина. И еще распинался, как он поддерживал Ельцина на выборах в 1996. Тьфу, дешевка.
sir_sar 23 июля 2018 | 18:55
90-е возвращаются.
Либералы у власти, со своими "реформами". Ельцин в Москве.
testmeter 23 июля 2018 | 19:01
sir_sar: Ты про наследного дворянина-постельничего Михалкова?
semper_fidelis 23 июля 2018 | 19:20
"Облик" - это фасад? Так-то, Михалков и про внутренности говорил. Кстати, что-то не слышно криков либералов о том, что лучше бы эти полтора миллиарда больным детям на лекарства отдали.
gregor 23 июля 2018 | 19:26
Руцкой рассказывал , что когда ему докладывали , что к нему просится МихАлков , он орал ни за что и прятался в комнате отдыха от него .
На столько МихАлков достал Руцкого своим языком , что уже и такой ,как Руцкой не выдержал ..
Вот где менталитет ,вот где ...русскость .
abuvgrobu 23 июля 2018 | 19:43
Никитка, конечно, говно изрядное, но только приодном упоминании словосочетания Ельцин-центр возникают рвотные позывы.. Мразота паскудная..