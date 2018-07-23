«Ельцин Центра» пригрозил подать иск против режиссера Никиты Михалкова

Общественное учреждение обвинило телеведущего во лжи. Речь идет о выпуске программы Михалкова «Бесогон ТВ» на телеканале Россия-24, где режиссер выступал против открытия «Ельцин Центра» в Москве. Михалков обвинил президентский центр в «варварской перестройке» исторического здания, которое им предоставили в столице. Как пишет издание Знак.ком, представители «Ельцин Центра» подчеркнули, что все реставрационные работы проходили под научным руководством художника Салавата Щербакова. Работы велись таким образом, чтобы не нарушить исторического облика здания.