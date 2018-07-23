В офисе одного из ведущих интернет-магазинов Плеер.ру проходят обыски

По словам источника ТАСС, полиция изымает сопроводительные документы на товар и электронику. Представители компании эти сообщения не комментируют. В то же время на сайте магазина говорится, что он временно не работает. Причины обысков остаются неизвестными. Однако ранее один из участников рынка предположил, что Плеер.ру, который отличается низкими ценами на электронику, мог работать за счет контрабанды и обналичивания денег.