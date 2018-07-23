Z Архив новостей новости
5 3 6 1230
18:31, 23 июля 2018

В офисе одного из ведущих интернет-магазинов Плеер.ру проходят обыски

По словам источника ТАСС, полиция изымает сопроводительные документы на товар и электронику. Представители компании эти сообщения не комментируют. В то же время на сайте магазина говорится, что он временно не работает. Причины обысков остаются неизвестными. Однако ранее один из участников рынка предположил, что Плеер.ру, который отличается низкими ценами на электронику, мог работать за счет контрабанды и обналичивания денег.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

jetsam 23 июля 2018 | 18:49

судьба ультры ждет тебя, сынок....

а днс пусть не радуется - проверить надо срочно днс
- что-то не все у них с ярлычком ростеста, не все...

vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 18:54

jetsam: нищеброды все равно скоро не до девайсов будет. Им бы с голоду не сдохнуть хлеба где подешевле купить. Так что невелика потеря

andre_klimov 23 июля 2018 | 18:55

Чичваркин только усмехается, читая российские "бизнес"-новости...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 280 6 7785 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 293 6 23855 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 196 6 16284 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 191 6 16217 20.07
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 173 6 16694 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 126 6 12106 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 126 6 13231 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 126 6 14020 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12951 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 61 6 7172 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 89 6 10881 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Голосование
Нужен ли в России день памяти Николая II?
5 47 6 5956 17.07
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 197 6 26281 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Но я бы сейчас снова за него проголосовала» «А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...

5 96 6 13754 17.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 112 6 16271 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 74 6 10891 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Кремль обяжет регионы реагировать на жалобы жителей в соцсетях Новую систему собираются распространить по всей стране уже к следующему году…

5 36 6 23557
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Почему сейчас так беснуются по поводу Николая Кровавого черносотенцы? Он для них очень важен — по их логике он имел право расстреливать, потому что он царь. Он символ права власти на беспредел…

5 100 6 124211 18.07
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 191 6 16217 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 240 6 637057 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 454 6 183717 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7135063
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3585670

Сегодня в эфире