В офисе одного из ведущих интернет-магазинов Плеер.ру проходят обыски
По словам источника ТАСС, полиция изымает сопроводительные документы на товар и электронику. Представители компании эти сообщения не комментируют. В то же время на сайте магазина говорится, что он временно не работает. Причины обысков остаются неизвестными. Однако ранее один из участников рынка предположил, что Плеер.ру, который отличается низкими ценами на электронику, мог работать за счет контрабанды и обналичивания денег.
Комментарии3
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jetsam 23 июля 2018 | 18:49
судьба ультры ждет тебя, сынок....
а днс пусть не радуется - проверить надо срочно днс
- что-то не все у них с ярлычком ростеста, не все...
vlastimil_popogrebski 23 июля 2018 | 18:54
jetsam: нищеброды все равно скоро не до девайсов будет. Им бы с голоду не сдохнуть хлеба где подешевле купить. Так что невелика потеря
andre_klimov 23 июля 2018 | 18:55
Чичваркин только усмехается, читая российские "бизнес"-новости...