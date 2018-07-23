ФСИН обвиняет заключенного на видео с пытками в том, что он сам спровоцировал сотрудников ярославской колонии

Федеральная служба исполнения наказаний обвиняет заключенного на видео с пытками в том, что он сам спровоцировал сотрудников ярославской колонии. Как сказал зам.главы ФСИН Анатолий Рудый журналистам, осужденный Евгений Макаров допустил более 130-ти нарушений. Он подчеркнул, что в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшего.

Видео пыток в ярославской колонии появилось на днях на сайте «Новой газеты». Возбуждено уголовное дело. Задержаны шестеро сотрудников колонии.