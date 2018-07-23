ФСИН обвиняет заключенного на видео с пытками в том, что он сам спровоцировал сотрудников ярославской колонии
Федеральная служба исполнения наказаний обвиняет заключенного на видео с пытками в том, что он сам спровоцировал сотрудников ярославской колонии. Как сказал зам.главы ФСИН Анатолий Рудый журналистам, осужденный Евгений Макаров допустил более 130-ти нарушений. Он подчеркнул, что в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшего.
Видео пыток в ярославской колонии появилось на днях на сайте «Новой газеты». Возбуждено уголовное дело. Задержаны шестеро сотрудников колонии.
Комментарии40
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tovarich67 23 июля 2018 | 19:06
Сам виноват? Пральна..водка причина пьянства а женщины причина изнасилований.сами провоцируют..ишь хлдят и ходят ну как их не насиловать..сами виноваты
viktorova 23 июля 2018 | 19:08
Нормальный подход.
Пенсионеры тоже сами спровоцировали поднятие пенс возраста. И бизнес сам спровоцировал поднятие НДС. А водители- ну эти совсем озверели - пришлось цены на бензин поднять, сами виноваты.
olfed 23 июля 2018 | 19:24
Скоты