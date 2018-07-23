Власти Сахалина конфисковали спутниковые телефоны у членов делегации из Японии на Южных Курилах

Дипломаты выразили протест России — подобные действия неприемлемы, — заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихиде Суга, — его цитирует телекомпания NHK.

Группа из Японии планировала на два дня приехала на Южные Курилы, чтобы бывшие жители этих мест смогли посетить могилы родственников. В аэропорту Кунашира у японцев изъяли спутниковые телефоны, так как на них не было разрешения Госсвязьнадзора.