Власти Сахалина конфисковали спутниковые телефоны у членов делегации из Японии на Южных Курилах
Дипломаты выразили протест России — подобные действия неприемлемы, — заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихиде Суга, — его цитирует телекомпания NHK.
Группа из Японии планировала на два дня приехала на Южные Курилы, чтобы бывшие жители этих мест смогли посетить могилы родственников. В аэропорту Кунашира у японцев изъяли спутниковые телефоны, так как на них не было разрешения Госсвязьнадзора.
Комментарии7
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glotov 23 июля 2018 | 18:31
- подобные действия неприемлемы, — заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихиде Суга…
Если неприемлемы, тогда сиди дома , не езди !
liliputin_fashist 23 июля 2018 | 18:32
glotov: Портянки, а что пишут в методичках? Японцы уже жидобандеровцы или пока нет?
nikolaitschi 23 июля 2018 | 19:21
Хотят спровоцировать японцев на проведение колоноскопии нашим дмпломатам?
abborigen 23 июля 2018 | 19:24
Оне чо, не знали куды едють?
ostapbey 23 июля 2018 | 19:29
Конфисковали или отжали?
Ведь в праворульную японку и не вставишь мобилу Мухососранского обьединния коммуникации.
С вертушкой даже.
ruderpost 23 июля 2018 | 19:37
пусть не лезут!
nina5497 23 июля 2018 | 19:49
У властей области таких телефонов не было, почему бы и не воспользоваться? После крыма - это мелочь!