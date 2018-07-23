Мэрия Иерусалима закрыла часть Стены плача после того, как от нее отвалился стокилограммовый камень

Мэрия Иерусалима закрыла часть Стены плача после того, как от нее отвалился и упал на землю стокилограммовый камень в нескольких метрах от женщины, которая молилась у стены. В результате инцидента никто не пострадал. Управление древностей проведет обследование, чтобы убедиться, что опасности нет и только после этого доступ к объекту будет разрешен, — подчеркнули в мэрии.