Мэрия Иерусалима закрыла часть Стены плача после того, как от нее отвалился стокилограммовый камень
Мэрия Иерусалима закрыла часть Стены плача после того, как от нее отвалился и упал на землю стокилограммовый камень в нескольких метрах от женщины, которая молилась у стены. В результате инцидента никто не пострадал. Управление древностей проведет обследование, чтобы убедиться, что опасности нет и только после этого доступ к объекту будет разрешен, — подчеркнули в мэрии.
Комментарии2
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glotov 23 июля 2018 | 18:29
Укрепить железобетоном - и продолжать плакать на здоровье.
andre_klimov 23 июля 2018 | 18:51
Давно предупреждали - "строительные работы Аль-Акса" имеют единственную цель - разрушить Западную Стену.