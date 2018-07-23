Соперником Спартака на пути в групповой турнир Лиги Чемпионов станет либо греческий ПАОК, либо швейцарский Базель

Базель – одна из самых крепких команд, не входящих в элиту европейского футбола. Клуб постоянно играет в еврокубках и порой делает это весьма успешно. В завершившемся сезоне швейцарцы в третий раз за последние 10 лет вышли из группы Лиги Чемпионов. При этом они дважды сыграли с ЦСКА, причем в гостях выиграли, а дома проиграли. Тем не менее, Базелю удалось оставить позади не только армейцев, но и португальскую Бенфику. Перед этим сезоном Базель покинули 10 игроков, но знакомый нашим болельщикам центральный защитник Марек Сухи остался. Он выступал за красно-белых какое то время. Кроме того, Спартак тренировал бывший тренер Базеля Мурат Якин. Второй потенциальный конкурент – греческий ПАОК. Это команда, которой владеет российский бизнесмен Иван Саввиди, который работал и с Ростовом. После весеннего инцидента, когда Саввиди выбежал на поле с оружием ему запрещено посещать матчи в течении трех лет. Впрочем, на игре команды это вряд ли скажется. Как и все греческие клубы, ПАОК очень здорово играет дома, где его отчаянно поддерживают болельщики. Полузащитник Спартака Роман Зобнин сказал, что ему все равно с кем играть, а генеральный директор клуба Сергей Роидонов заметил, что в любом случае соперник у Спартака будет серьезным.

Питерскому Зениту в Лиге Европы будет несколько проще. Команда сыграет в третьем квалификационном раунде или с минским Динамо или с словацкоим клубом Дунайска Стреда.